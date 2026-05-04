Internazionale Milano a câștigat, duminică seară, pentru a 21-a oară campionatul Italiei, după ce s-a impus cu scorul de 2-0 în confruntarea cu Parma, din etapa a 35-a. Pentru Chivu este primul trofeu ca antrenor la seniori. El a mai câștigat titlul în Italia cu Inter, în 2008, 2009 și 2010, dar din rolul de fotbalist.

Jucătorii celor de la Inter Milano l-au stropit cu apă pe antrenorul Cristian Chivu în vestiar după partida cu Parma și au dansat pe melodia ”Made in Romania”, dar este o lovitură importantă din punct de vedere financiar și pentru conducerea campioanei din Serie A.

Inter și-a asigurat 42.4 milioane de euro din performanțele sportive până acum!

Oamenii cu putere de decizie se felicită pentru numirea lui Cristi Chivu, mai ales în urma acestui triumf din campionatul Italiei, care asigură mulți bani echipei! Numai pentru câștigarea titlului, Inter va primi 20 de milioane de euro din drepturile de televizare.

În plus, Inter încasează alte 2.4 milioane de euro pentru prezența în Supercupa Italiei, dar și pentru că are asigurată prezența în faza principală a Ligii Campionilor. Milanezii mai iau 20 de milioane de euro doar pentru că vor fi direct în urnele grupei de Champions League.

Inter mai încasează 7 milioane de euro dacă se impune în Cupa Italiei

Așadar, un total de 42.4 milioane de euro, dar la care se mai poate adăuga o altă sumă importantă, de 7 milioane de euro, dacă Inter va câștiga și Cupa Italiei, acolo unde este deja calificată și unde va întâlni Lazio Roma.

Însă, conducerea Interului a pregătit și o primă specială pentru Cristi Chivu și elevii săi în urma succesului din Serie A. Antrenorul român, jucătorii și stafful tehnic vor împărți 6 milioane de euro!