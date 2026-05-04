Alberto Gilardino a primit vestea cea mare, la câteva zile după ce a fost dat pe lista lui FCSB

Liber de contract de la începutul lunii februarie, după ce s-a despărțit de Pisa, Alberto Gilardino ar putea antrena și în sezonul următor tot în Serie A, în ciuda rezultatelor modeste de pe banca toscanilor: doar două victorii, 11 remize și 12 înfrângeri.

Alberto Gilardino, pe cale să antreneze din nou în Serie A

Presa italiană susține că Gilardino ar putea prelua Udinese din vară. Actualul antrenor al ocupantei locului 11 din Serie A este germanul Kosta Runjaic, care are șanse importante de a părăsi clubul la finalul sezonului.

Runjaic mai are un an de contract cu Udinese, însă Tuttomercatoweb scrie că germanul a atras atenția mai multor cluburi care i-ar putea oferi un contract în vară. Din acest motiv, formația de pe Stadio Friuli a demarat discuții cu anturajul lui Alberto Gilardino privind o posibilă mutare.

Veștile din Italia despre Gilardino vin la scurt timp după informațiile potrivit cărora italianul s-ar fi aflat și pe lista celor de la FCSB, alături de alte nume mari precum Fabio Liverani sau Andrea Pirlo.