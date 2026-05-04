Alberto Gilardino a primit vestea cea mare, la câteva zile după ce a fost dat pe lista lui FCSB

Alberto Gilardino (43 de ani) este pe cale să revină în antrenorat, la doar câteva zile după ce s-a vehiculat posibila sa sosire în campionatul României, la FCSB.

Liber de contract de la începutul lunii februarie, după ce s-a despărțit de Pisa, Alberto Gilardino ar putea antrena și în sezonul următor tot în Serie A, în ciuda rezultatelor modeste de pe banca toscanilor: doar două victorii, 11 remize și 12 înfrângeri.

Alberto Gilardino, pe cale să antreneze din nou în Serie A

Presa italiană susține că Gilardino ar putea prelua Udinese din vară. Actualul antrenor al ocupantei locului 11 din Serie A este germanul Kosta Runjaic, care are șanse importante de a părăsi clubul la finalul sezonului.

Runjaic mai are un an de contract cu Udinese, însă Tuttomercatoweb scrie că germanul a atras atenția mai multor cluburi care i-ar putea oferi un contract în vară. Din acest motiv, formația de pe Stadio Friuli a demarat discuții cu anturajul lui Alberto Gilardino privind o posibilă mutare.

Veștile din Italia despre Gilardino vin la scurt timp după informațiile potrivit cărora italianul s-ar fi aflat și pe lista celor de la FCSB, alături de alte nume mari precum Fabio Liverani sau Andrea Pirlo.

Gilardino a fost dat pe lista lui FCSB

Zvonurile au pornit după ce Gigi Becali a spus că pe lista lui FCSB se află un fost mare fotbalist, care ar fi fost coleg cu Adrian Mutu pe parcursul carierei.

Alberto Gilardino (43 de ani) a avut o carieră extraordinară ca jucător. Italianul a cucerit Cupa Mondială în 2006, dar și Liga Campionilor, Supercupa Europei ori Campionatul Mondial al Cluburilor cu AC Milan.

Fost coleg cu Mutu la Fiorentina, Gilardino și-a început cariera de antrenor în ligile inferioare din Italia, la Rezzato, Pro Vercelli și Siena, iar în 2022 a preluat Genoa, alături de care a obținut promovarea în Serie A.

Ultima experiență de antrenor a lui Gilardino a fost în Serie A, la actuala ultimă clasată Pisa. Aventura lui s-a încheiat la începutul lunii februarie, după 7 luni de mandat.

