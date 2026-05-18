Cristi Chivu, surprins după ce a ridicat Scudetto: „Eu nu am vrut”

Inter a ridicat trofeul de campioană a Italiei, după remiza 1-1 cu Verona, din runda 37 din Serie A.
Echipa lui Cristi Chivu a câștigat al 21-lea titlul din istorie, iar antrenorul român a câștigat „dubla” internă în primul sezon pe banca „nerazzurrilor”.
Cristi Chivu, împins de jucători să celebreze titlul
Antrenorul român și-a dorit să stea deoparte în momentul ridicării trofeului, pentru a lăsa „lumina reflectoarelor” pentru fotbaliștii săi, la fel cum a făcut și după câștigarea Coppa Italia.
Cu toate acestea, Chivu a fost surprins în momentul în care a jucătorii săi l-au împins în centrul grupului pentru a ridica trofeul alături de căpitanul Lautaro Martinez.
„M-au împins pe scenă. M-au tras și m-au împins pe scenă. Eu nu am vrut, pentru că acest moment trebuie să fie al jucătorilor, ei sunt starurile. Eu voiam doar să fac o poză cu staff-ul. Este de ajuns pentru mine”, a declarat Cristi Chivu, citat de Fcinternews.
Inter Milano sărbătorește titlul 21 în Serie A
Cristian Chivu și elevii săi au ridicat trofeul din Serie A pe „Giuseppe Meazza”, la finalul partidei Inter Milano - Verona 1-1, contând pentru etapa a 37-a din campionatul Italiei.
Căpitanul Lautaro Martinez (28 de ani) a ridicat „Scudetto” în fața a aproximativ 80.000 de fani, moment în care sticlele de șampanie au fost desfăcute, iar „nerazzurrii” au început să sară de bucurie pe scenă.
Interul lui Cristi Chivu a câștigat campionatul matematic de acum două etape, când a învins-o pe Parma, tot la Milano, cu 2-0. Ceremonia de premiere are însă loc, în fiecare an, la ultimul meci al campioanei din Serie A de pe teren propriu.