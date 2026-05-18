Cristi Chivu, surprins după ce a ridicat Scudetto: „Eu nu am vrut”

Echipa lui Cristi Chivu a câștigat al 21-lea titlul din istorie , iar antrenorul român a câștigat „dubla” internă în primul sezon pe banca „nerazzurrilor”.

Inter a ridicat trofeul de campioană a Italiei, după remiza 1-1 cu Verona, din runda 37 din Serie A.

Antrenorul român și-a dorit să stea deoparte în momentul ridicării trofeului, pentru a lăsa „lumina reflectoarelor” pentru fotbaliștii săi, la fel cum a făcut și după câștigarea Coppa Italia.

Cu toate acestea, Chivu a fost surprins în momentul în care a jucătorii săi l-au împins în centrul grupului pentru a ridica trofeul alături de căpitanul Lautaro Martinez.

„M-au împins pe scenă. M-au tras și m-au împins pe scenă. Eu nu am vrut, pentru că acest moment trebuie să fie al jucătorilor, ei sunt starurile. Eu voiam doar să fac o poză cu staff-ul. Este de ajuns pentru mine”, a declarat Cristi Chivu, citat de Fcinternews.