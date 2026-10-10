Pe stadionul „Giuseppe Meazza”, Inter a rezolvat partida încă din prima jumătate de oră. Petar Sucic a deschis scorul în minutul 13, iar Hakan Calhanoglu a transformat un penalty în minutul 18, după o intervenție VAR la un fault asupra lui Pio Esposito. Marcus Thuram a stabilit scorul final în minutul 31.

Delicios! Ce a scris presa italiană după ce Cristi Chivu a dus-o pe Inter pe primul loc în Serie A

Parma, fosta echipă a lui Chivu, nu a reușit să reacționeze, iar Inter a obținut o victorie fără emoții. În urma acestui rezultat, milanezii au ajuns la 16 puncte, în timp ce Parma a rămas cu patru puncte și ocupă locul 17.

Reacțiile nu au întârziat să apară în presa din Italia. FCInterNews, publicație dedicată clubului milanez, a ales un titlu sugestiv: „Parma cotto e mangiato in 31 minuti: atto di forza e tris per l'Inter”, sau adaptat la limba română: „Parma, pusă pe jar și mâncată de Inter în doar 31 de minute”.

Inter își îndreaptă acum privirea către UEFA Champions League. Trupa lui Cristi Chivu va debuta în competiție marți, 13 octombrie, într-un meci pe teren propriu cu Club Brugge. Cele două echipe vor da piept nu mai devreme de ora 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.