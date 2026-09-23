Cosmin Bărcăuan, înainte de debutul României în Nations League: „Bosnia e o echipă incomodă. Toți avem foame de rezultat”

Sicilienii s-au urcat în poziția de lideri ai Serie A

Palermo FC ocupă primul loc în Serie B, cu 13 puncte acumulate după cinci etape disputate, respectiv 4 victorii (1-0 cu Juve Stabia / 3-2 cu Arezzo / 3-1 cu Sampdoria / 2-1 cu Padova) și o remiză (1-1 cu Avellino) și un goloveraj pozitiv (10-5). De asemenea, în Coppa italia 2026-2027, echipa antrenată de Filippo Inzaghi a trecut de Lecce (2-0 / turul 1) și Mantova (5-2), urmând să întâlnească pe Bologna (optimi de finală / 2-16 decembrie).

"Vulturii" se anunță ca principala candidată la promovarea directă în Serie A, urmândă să joace în următioarele etape cu Empoli (10 octombrie), Mantova (17 octombrie), Carrarese (25 octombrie) și Pisa (28 octombrie). Au un lot cotat la 51.78 milioane de euro, care cuprinde jucători cunoscuți, precum Mattia Perin, Mattia Bani, Filippo Ranocchia, Nahuel Estevez, Hernani, Federico Barba, Giangiacomo Magnani, Tommaso Augello sau Joel Pohjanpalo.

Palermo FC este deținut de compania care admistrează și pe Manchester City

Clubul este deținut de City Football Group (94.94%), Hera Hora S.r.l. (5%) și Associazione Amici Rosanero (0.06%). City Football Group Limited (CFG) este un holding cu active de peste 20 de miliarde de dolari, deținut de Abu Dhabi United Group (81% / Emiratele Arabe Unite), Silver Lake (18% / SUA), China Media Capital și CITIC Capital (1% / China).

Compania administrează o asociație de cluburi, care le cuprinde pe Manchester City și Manchester City Women (Anglia), Girona FC, Girona B și Girona FC Femeni A și B (Spania), Lommel SK (Belgia), ES Troyes AC, ES Troyes AC Reserves și ES Troyes ACC Feminine (Franța), New York City FC și New York City FC II (SUA), Melbourne City FC și Melbourne City Women (Australia), Yokohama F. Marinos (Japonia), Montevideo City Torque și Montevideo City Torque Femenino (Uruguay), Sichuan Jiuniu FC (China), Mumbai City FC și Mumbai City FC Reserves (India).

Este cel mai vechi club de fotbal din sudul Italiei

Palermo FC a fost fondat în 1900 de către Ignazio Majo Pagano, un fost student la Londra, fiind recunoscut ca cel mai vechi club din Sudul Italiei și al șaselea ca vechime din întregul fotbal din Peninsulă. De-a lungul istoriei, clubul a strâns 29 de prezențe în Serie A și 49 în Serie B, cele mai bune rezultate fiind cele trei finale de Coppa Italia jucate (1973-1974, 1978-1979, 2010-2011) și atingerea optimilor de finală în Cupa UEFA (2005-2006).

"Le Aquile" sunt cunoscuți pentru stilul plăcut de joc, iar în ultimele decenii s-au remarcat prin descoperirea unor talente internaționale. Sub conducerea vulcanicului patron Maurizio Zamparini, care a schimbat 35 de antrenori în 15 ani, tricoul echipei a fost îmbrăcat de fotbaliști valoroși, precum Edinson Cavani, Luca Toni, Andrea Barzagli, Cristian Zaccardo, Simone Barone, Fabio Grosso, Javier Pastore, Salvatore Sirigu, Paulo Dybala, Franco Vazquez, Josip Ilicic sau Abel Hernandez.

După vânzarea clubului de către Zamparini către compania britanică Sport Capital Investement Ltd., nu au putut fi depuse garanții financiare și FIGC a dispus retrogradarea în Serie D. În sezonul precedent, tot cu Filippo Inzaghi pe banca tehnică, Palermo a terminat sezonul pe locul al patrulea în Serie B, pierzând apoi în semifinala play-off-ului de promovare cu Catanzaro (0-3, 2-0). De asemenea, a ajuns până în turul al doilea al Cupei Italiei (1-2 cu Udinese).

Echipa joacă pe Stadio Renzo Barbera (36.500 locuri), o arenă inaugurată în 1932 și renovată în 1989, dar municipalitatea vrea să investească 200 de milioane de euro pentru construcția unei noi locații moderne de 35.000 de locuri. La Palermo au jucat românii Victor Pepoli, Valentin Năstase, Paul Codrea, Dorin Goian, Cristian Melinte, George Pușcaș și Ionuț Nedelcearu.

Foto - Palermo FC (FB)