Inter Milano și Manchester United se luptă pentru semnătura fundașului central bosniac Tarik Muharemovic (22 de ani), de la Sassuolo.

Tarik Muharemovic, stoperul dorit de Cristi Chivu la Inter Milano

În vara anului 2025, Sassuolo l-a cumpărat pe Muharemovic de la Juventus pentru doar 3 milioane de euro. „Bătrâna Doamnă” a păstrat însă și un procent de 50% dintr-un viitor transfer.

În stagiunea curentă, Tarik Muharemovic a confirmat la Sassuolo că poate fi un stoper excelent la cel mai înalt nivel.

A strâns 16 meciuri în Serie A, majoritatea ca titular, și a marcat două goluri. A livrat, de asemenea, două pase decisive.

Suma cerută de Sassuolo

În momentul de față, Sassuolo dorește să aștepte până în vară pentru a-l vinde pe Tarik Muharemovic.

O sumă de 40 de milioane de euro este dorită de conducerea clubului, după cum informează Gazzetta dello Sport, citată de Transfer News Live.

Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, și Manchester United nu sunt singurele cluburi interesate de Muharemovic. Juventus, Leipzig, Newcastle și Napoli se înscriu și ele pe listă.

