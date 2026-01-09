Internaţionalul român Nicolae Stanciu a ratat un penalty în minutul 90+9 şi, totodată, şansa de a aduce victoria echipei Genoa în meciul cu AC Milan, încheiat la egalitate, 1-1, pe San Siro, joi seara, în etapa a 19-a din Serie A.

Nicolae Stanciu, eroul negativ în AC Milan - Genoa 1-1



Stanciu, care nu mai jucase din 3 decembrie (Cupa Italiei) şi în Serie A din 29 septembrie, a fost introdus pe teren în minutul 83, dar a şutat peste poartă din punctul cu var la penalty-ul acordat pentru faultul comis de Davide Bartesaghi la Mikael Egill Ellertson.

Genoa, sub privirile patronului său român Dan Şucu, a deschis scorul pe San Siro, prin Lorenzo Colombo (28), jucător format de AC Milan. Echipa antrenată de Massimiliano Allegri a reuşit egalarea prin Rafael Leao (90+2), în urma unui corner.

Cu acest pas greşit, AC Milan ratează şansa de a se apropia de rivala Inter Milano, echipa antrenată de românul Cristian Chivu având acum un avans de trei puncte în fruntea clasamentului la jumătatea sezonului.

Rezultatele și marcatorii etapei a 19-a din Serie A



Marţi

Pisa - Como 0-3

Au marcat: Perrone (68), Douvikas (76, 90+6 - penalty).

Mijlocaşul Marius Marin a fost titular la Pisa, fiind înlocuit în minutul 63.

Lecce - AS Roma 0-2

Au marcat: Evan Ferguson (14), Dovbik (71).

Sassuolo - Juventus Torino 0-3

Au marcat: Muharemovic (16 - autogol), Miretti (62), Jonathan David (63).

Miercuri

Napoli - Hellas Verona 2-2

Au marcat: McTominay (54), Di Lorenzo (82), respectiv Frese (16), Gift Orban (27 - penalty).

Bologna - Atalanta 0-2

A marcat: Krstovic (37, 60).

Lazio - Fiorentina 2-2

Au marcat: Cataldi (52), Pedro Rodriguez (90+5 - penalty), respectiv Gosens (56), Gudmundsson (89 - penalty).

Parma - Inter Milano 0-2

Au marcat: Dimarco (42), Marcus Thuram (90+8).

Torino - Udinese 1-2

Au marcat: Casadei (87), respectiv Zaniolo (50), Ekkelenkamp (82).

Portarii Mihai Popa şi Răzvan Sava au fost rezerve neutilizate la Torino, respectiv Udinese.

Joi

Cremonese - Cagliari 2-2

Au marcat: Dennis Johnsen 4, Jamie Vardy 29, respectiv Michel Adopo 51, Yael Trepy 88.

AC Milan - Genoa 1-1

Au marcat: Rafael Leao 90+2, respectiv Lorenzo Colombo 28.

Mijlocaşul român Nicolae Stanciu a intrat în min. 83 la Genoa şi a ratat un penalty în min. 90+9. Info: Agerpres

Clasamentul din Serie A

