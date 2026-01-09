Duminică seară, de la ora 21:45, Inter primește vizita celor de la Napoli pe ”Giuseppe Meazza”, în etapa cu numărul 20 din primul eșalon al Italiei, Serie A.



Ultima întâlnire dintre cele două a avut loc pe ”Diego Armando Maradona” la sfârșitul lui octombrie, moment în care Napoli s-a impus cu 3-1 în fața ”nerazzurrilor”.



Italienii au anunțat ce intenționează Cristi Chivu înainte de Inter - Napoli: ”Gata să facă asta!”



Publicația TuttoMercatoWeb a anunțat faptul că Cristi Chivu va încerca să joace cel mai competitiv Inter posibil la meciul cu Napoli, pentru a-și lua revanșa în fața trupei lui Antonio Conte.



”Împotriva lui Napoli, Chivu intenționează să joace cel mai competitiv Inter posibil. Bastoni, Barella, Zielinski și Thuram sunt candidați pentru un loc de titular. Chivu e gata să reunească duo-ul ofensiv cu Thuram și căpitanul Lautaro”, a scris sursa menționată.



Inter se află pe primul loc în clasamentul din Serie A cu 42 de puncte. După 18 etape, ”nerazzurrii” au bifat 14 victorii și patru înfrângeri.



De cealaltă parte, Napoli ocupă podiumul cu 38 de puncte. 12 victorii, două remize și patru eșecuri au consemnat napoletanii în 18 runde.

