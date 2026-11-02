Fotbalul românesc a rămas la ani-lumină distanță de ce se întâmplă în Occident, nu doar din punct de vedere sportiv, care ține strict de nivelul meciurilor, dar și în ceea ce privește capitolul financiar. De fapt, din acest punct de vedere nu mai există termen de comparație între ce se întâmplă la noi și ce vedem afară!

Interul lui Chivu a semnat contractul de 650 de milioane de euro

În Italia, tocmai s-a semnat unul dintre cele mai mari contracte din lumea „sportului-rege“. Pentru că Inter și AC Milan, cele două mari rivale din Serie A, s-au pus de acord să-și rebranduiască stadionul, unde își dispută meciurile de pe teren propriu, drept „Generali Stadium“. Acordul cu firma care deține contracte separate de asigurare, atât cu Inter, cât și cu AC Milan, a fost semnat deja și are o valoare totală de... 650 de milioane de euro!

Potrivit înțelegerii, care are o durată de 20 de ani din momentul inaugurării noului stadion, în sezonul 2031-2032, Inter și AC Milan vor împărți suma de 650 de milioane de euro. Ceea ce înseamnă că fiecare club va încasa 26 de milioane de euro pe an, cu aproximație.

Actualul San Siro lungește astfel lista arenelor de fotbal din Italia cu denumiri comerciale. Spre exemplu, Juventus Torino își joacă meciurile de pe teren propriu pe „Allianz Stadium“, casa celor de la Atalanta, la Bergamo, se numește „New Balance Arena“, în timp ce Udinese evoluează pe „Blueenergy Stadium“.