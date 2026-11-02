Tot ce e mult strică! La această concluzie pare că a ajuns, în sfârșit, și Cristiano Ronaldo, pentru care, cândva, era de neconceput să nu joace toate meciurile, cap-coadă. Între timp, la 41 de ani, CR7 a ajuns să-și revizuiască un pic gândirea.

Pakhtakor – Al-Nassr, de la ora 15:45 pe VOYO Sport 1

Potrivit anunțului făcut de antrenorul lui Al-Nassr Riad (Arabia Saudită), Ange Postecoglou, Ronaldo a fost lăsat în afara lotului pentru meciul de astăzi, cu Pakhtakor (Uzbekistan), în deplasare. Partida va începe de la ora 15:45 și va fi transmisă live de VOYO Sport 1.

„Având în vedere presiunea meciurilor succesive și oboseala acumulată în urma călătoriilor, am luat decizia de a-l odihni pe Ronaldo pentru această partidă. Din același motiv, au fost lăsați în afara lotului și Kingsley Coman și Mohamed Simakan. Ar fi fost prea mult pentru cei trei să facă și această deplasare lungă, la Tașkent“, a anunțat Postecoglou.

Cristiano Ronaldo a ajuns la golul cu numărul 985

Decizia excluderii lui Ronaldo din lot, pentru meciul Pakhtakor – Al-Nassr, vine după ce, în ultima etapă din Saudi Pro League, portughezul a reușit un hattrick, în victoria cu Al-Kholood (5-3). Astfel, CR7 a ajuns la un total de 985 de reușite pentru formațiile de club la care a evoluat, de-a lungul anilor, și pentru prima reprezentativă.

Ronaldo a anunțat, încă din vară, că va sări peste unele partide din deplasare din acest sezon. El a luat această decizie, pentru că, la 41 de ani, organismul său are nevoie de mai mult timp de refacere, de la un meci la altul.

Pakhtakor - Al-Nassr, live pe VOYO Sport 1

Absența lui Ronaldo, de la partida Pakhtakor – Al-Nassr, e o lovitură pentru formația saudită. Pentru că arabii au doar trei puncte, în Champions League Elite, și ocupă locul 9 din 16. În această întrecere, la finalul fazei grupelor, doar primele opt clasate vor avansa, în optimi.

De la ora 15:45, meciul Pakhtakor – Al-Nassr va fi live pe VOYO Sport 1.