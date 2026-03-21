Inter Milano se uită din nou pe piața de transferuri din Premier League. La un an după ce l-a transferat pe fundașul elvețian Manuel Akanji de la Manchester City, al cărui contract urmează să fie răscumpărat la sfârșitul acestui sezon pentru 15 milioane de euro, directorul sportiv Piero Ausilio a început deja să lucreze pentru a-l aduce înapoi în Italia pe Guglielmo Vicario (29 de ani).

Mijlocașul dorit de Cristi Chivu, tot din Premier League

Ausilio a fost în discuții cu Vicario înainte de transferul său de la Empoli la Tottenham pentru 18,5 milioane de euro în vara anului 2023.

Portarul italian este prima, dar nu singura țintă a echipei „Nerazzurri” de pe piața de transferuri engleză. SportItalia, citată de Goal.com, relatează că Inter este interesată de Andrey Santos (21 de ani).

Mijlocașul brazilian are contract până în iunie 2030 cu Chelsea, cu care a semnat în 2023 în schimbul a 12,5 milioane de euro către Vasco da Gama. După perioadele de împrumut petrecute la Nottingham Forest și Strasbourg, Andrey Santos s-a întors la Londra, unde a jucat până acum în 40 de meciuri, marcând un gol și oferind cinci pase decisive, și primind opt cartonașe galbene.

Oficialii „Nerazzurri” discutaseră deja problema cu agentul jucătorului, Giuliano Bertolucci, anul trecut, când nu existau condițiile potrivite pentru continuarea negocierilor. Reprezentanții au reluat acum legătura pentru a vedea dacă situația s-a schimbat între timp și dacă există posibilitatea de a redeschide discuțiile.

Revoluția pregătită de Cristi Chivu

Privind spre sezonul viitor, planul lui Cristi Chivu este să schimbe sistemul echipei, trecând de la trei mijlocași centrali în 3-5-2, la un modul cu doi mijlocași centrali, informează GOAL.com.

Ar fi un rol în care niciunul dintre cei șapte mijlocași actuali ai lui Inter nu este potrivit în mod natural: de la Barella la Zielinski, până la Calhanoglu, Diouf, Frattesi, Mkhitaryan și Sucic. Dintre toți, probabil că Zielinski este singurul 100% sigur că va rămâne la Milano, în timp ce ceilalți ar putea pleca.

Andrey Santos, un mijlocaș versatil

Andrey Santos poate juca ca mijlocaș central într-un sistem de tip 3-5-2, dar și în doi mijlocași centrali, așa cum a demonstrat la Chelsea alături de ecuadorianul Moises Caicedo și în Brazilia lui Carlo Ancelotti, alături de compatriotul său de la Newcastle, Bruno Guimaraes.

Nu este o coincidență faptul că Inter ar urmări și alți mijlocași capabili să joace într-un sistem cu doi mijlocași centrali: francezul Manu Kone de la Roma și germanul Leon Goretzka, al cărui contract cu Bayern Munchen expiră în iunie.

Pe listă se află și sârbul Aleksander Stankovic, pe care „nerazzurrii” sunt gata să-l readucă în Italia plătind celor de la Bruges cele 23 de milioane de euro menționate în clauza de răscumpărare.