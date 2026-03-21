Inter Milano se pregătește pentru duelul cu Fiorentina, programat duminică seara pe stadionul Artemio Franchi. Partida este considerată un punct critic în lupta pentru trofeul Serie A, mai ales că adversarele directe continuă să pună presiune. După remiza din etapa precedentă cu Atalanta, tehnicianul român a purtat o discuție serioasă cu echipa sa la baza de antrenament.

„Napoli trage lozul câștigător, dar Inter flutură în mâini jackpot-ul scudetto-ului. Cristian Chivu a reluat discuția la Appiano și le-a cerut jucătorilor să oprească imediat planurile de revenire ale campionilor en-titre. Trecerea prin Florența, înaintea pauzei pentru echipele naționale care poate deveni foarte lungă pentru cine are ceva de iertat, pare decisivă pentru a desena grila sprintului final: să regăsești un antrenor precum Conte la -6 sau -7, cu alte opt etape de jucat, poate fi o idee proastă pentru lider, fără a neglija Milanul care ar putea să urce la -5. La fel ca în ciclism, este dificil ca evadatul vânat de urmăritori să știe să se ridice în pedale pentru a se desprinde din nou de pluton. Cine a luat avans în față este obligat să-și țină rivalii la distanță, dacă vizează să treacă primul linia de sosire”, scriu cei de la Gazzetta dello Sport.

Fantomele sezonului trecut

Meciul cu Fiorentina trezește amintiri neplăcute pentru liderul din Serie A. În ediția 2024-2025, când Inter a ratat câștigarea titlului, declinul a început cu un eșec usturător suferit pe același stadion.

„Inter a asimilat cu o oarecare seninătate egalul contra Atalantei, în ciuda polemicilor privind arbitrajul lui Manganiello, pentru că a încheiat weekendul trecut cu o îmbunătățire în clasament. Protestele, justificate mai ales de penalty-ul neacordat lui Frattesi la 1-1, au fost arhivate sobru de președintele Marotta în dosarul regretelor. Dar acum nu sunt permise distrageri pe terenul unui adversar, Fiorentina, care a obosit joi în Conference League, dar încă nu a obținut un avantaj liniștitor în lupta pentru salvarea de la retrogradare. Mai bine să nu luăm nimic de-a gata. Chivu se așteaptă de fapt la un meci complicat, amintindu-și și de acel 0-3 suferit anul trecut pe Franchi. Primul adevărat semnal de alarmă pentru Interul lui Simone Inzaghi, care peste câteva luni avea să arunce la gunoi campionatul, a sunat chiar acolo”, a mai scris sursa citată.