Inter va juca duminică, 22 martie 2026, de la ora 21:45, în deplasare pe terenul celor de la Fiorentina. Înaintea partidei programate pe Stadio Artemio Franchi, formația pregătită de Cristi Chivu ocupă prima poziție în clasament, cu 68 de puncte adunate în 29 de meciuri. De cealaltă parte, gazdele se află pe locul 16, cu 28 de puncte.

Speranțele lui Mutu pentru echipa viola

Fostul internațional român a analizat situația trupei gazdă și a vorbit despre confruntarea cu liderul campionatului, punctând faptul că pentru Fiorentina ar fi bine dacă ar reuși să lege două rezultate pozitive după victoria din etapa precedentă. Pe 16 martie, echipa viola a învins-o pe Cremonese cu scorul de 2-1.

„Situația la Fiorentina este complicată. În campionat, nu merge bine deloc, chiar dacă au un meci în această etapă în care sper să pună probleme Interului. Dar va fi greu, pentru că Inter nu-și permite să piardă puncte. Pentru Fiorentina ar fi bine să confirme victoria cu Cremonese, care a pus-o într-o zonă de siguranță în clasament. Erau în luptă directă cu ei”, a spus Adrian Mutu la Fanatik.

Inter Milano ocupă primul loc în clasamentul Serie A, cu 68 de puncte (având un avans de șase puncte față de ocupanta locului doi, Napoli), în timp ce Fiorentina se află pe poziția a 16-a, cu 28 de puncte (patru mai multe decât primul loc retrogradabil).