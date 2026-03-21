Napoli, campioana en-titre a Italiei, a urcat provizoriu pe locul secund în clasamentul din Serie A, graţie victoriei cu 1-0 pe terenul lui Cagliari. Rezultatul a micșorat avansul Interului, în fruntea ierarhiei, la doar șase puncte.

Napoli, care venea după o serie de trei victorii consecutive, a înscris singurul gol al meciului prin scoţianul Scott McTominay, în minutul 2.

Într-o altă partidă, disputată vineri, Udinese s-a impus cu scorul de 2-0, în deplasare, în faţa lui Genoa, echipa patronată de românul Dan Şucu. Potrivit Agerpres, golurile au fost înscrise de Ekkelenkamp (65) şi Davis (90+6).

Cu opt etape înainte de terminarea sezonului, Inter conduce în clasament, după cum se poate vedea mai jos. Pentru echipa lui Chivu, urmează un meci capital, duminică (ora 21:45), în deplasare, cu Fiorentina.