Cristi Chivu a decis să nu îl convoace pe Lautaro Martinez pentru partida cu Fiorentina, dorind să evite orice risc de accidentare a căpitanului său înainte de duelul decisiv cu Roma.

Antrenorul român a hotărât ca argentinianul să nu facă parte din lotul pentru deplasarea de duminică seară de la Florența, meci care va închide etapa a 30-a din Serie A. Lautaro Martinez nu va fi prezent nici măcar pe banca de rezerve, tehnicianul lui Inter preferând să nu riște o recidivă a fotbalistului chiar înaintea pauzei dedicate echipelor naționale. Planul lui Chivu este de a-l avea pe golgheter la capacitate maximă pentru ultimul asalt al sezonului, care include ultimele șapte etape de campionat și semifinalele Cupei Italiei.

Măsuri de precauție pentru lupta la titlu

Căpitanul echipei va rămâne la baza de pregătire de la Appiano Gentile. Acesta se va antrena separat alături de Henrikh Mkhitaryan, celălalt jucător cu probleme medicale din lot, potrivit interlive.it. Deși echipa condusă de Chivu are un avans de opt puncte față de AC Milan, staff-ul tehnic vrea să se asigure că atacantul va fi apt pentru derby-ul cu Roma, care poate fi definitoriu în stabilirea noii campioane.

Pentru partida de duminică, antrenorul are deja conturată cea mai mare parte a primului „unsprezece”, însă există încă incertitudini în privința a două posturi. Alessandro Bastoni a fost recuperat și este favorit să înceapă ca titular în linia defensivă, în timp ce la mijlocul terenului se duce o luptă pentru titularizare între Hakan Calhanoglu și Luka Sucic.