Inter este foarte aproape de cucerirea campionatului în Italia, după ce s-a impus cu 3-0 în fața lui Cagliari în etapa trecută.

„Nerazzurrii” se află la 12 puncte de principalele urmăritoare: Napoli și AC Milan.

Echipa lui Cristi Chivu joacă returul semifinalei de Coppa Italia împotriva lui Como și are prima șansă de a ajunge în finală. Meciul va avea loc marți, 21 aprilie, de la ora 22:00.

Cristi Chivu, printre Jose Mourinho și Massimiliano Allegri

Antrenorul român are șansa de a se alătura în finalul acestui sezon unui grup select de antrenori care au reușit „dubla” în Italia: au câștigat în același sezon și campionatul și cupa.

Antonio Janni, Carlo Parola, Ottavio Bianchi, Marcello Lippi, Sven Goran Eriksson, Jose Mourinho și Massimiliano Allegri sunt tehnicienii care au realizat „dubla” în Italia până acum scrie Gazzetta dello Sport, iar Cristi Chivu li se poate alătura.

Scudetto pare asigurat în acest sezon pentru Inter, dar Coppa Italia este în continuare o provocare. Dacă va trece de Como, gruparea lui Cristi Chivu o va întâlni în finală pe una dintre Atalanta sau Lazio, care se înfruntă în cealaltă semifinală transmisă pe VOYO.

Partida Inter - Como, din returul semifinalei de Coppa Italia, va avea loc marți, de la ora 22:00. În tur meciul s-a încheiat 0-0.