Etapa a 33-a ar fi fost una perfectă pentru Interul lui Chivu, dacă succesul cu Cagliari (3-0) ar fi fost urmat de pașii greșiți ai rivalelor Napoli și AC Milan. Doar campioana a dat-o însă în bară.

Astăzi, AC Milan și-a respectat statutul de favorită și s-a impus în deplasarea de la Verona, scor 1-0. Singurul gol al meciului a fost înscris de Rabiot, în minutul 41. Prin această victorie, Milan a trecut pe locul 2 în clasament, peste Napoli.

În ciuda succesului obținut de „Diavoli“, Inter e campioană, în proporție de 99%. Echipa lui Chivu are un avans de 12 puncte în fruntea clasamentului, când mai sunt doar cinci etape de jucat.

