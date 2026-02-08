Inter e prima clasată după 23 de etape în Serie A. Cu 18 victorii, o remiză și patru eșecuri, ”nerazzurrii” au ajuns în 23 de etape la 55 de puncte.

Ce fotbalist l-a dat pe spate pe Cristi Chivu: ”Mă impresionează setea lui, dorința de a fi decisiv. E o plăcere să-l urmărești”

Înainte de startul meciului Sassuolo - Inter, care va fi duminică seară în format LIVE TEXT pe Sport.ro, Cristi Chivu a fost întrebat despre Lautaro Martinez.

Antrenorul a indicat faptul că-l impresionează la atacantul argentinian dorința de a fi decisiv în orice meci. Chivu a sugerat că e o plăcere să-l urmărească pe Lautaro Martinez.

”(n.r. Ce te impresionează la Lautaro?) Setea lui, dorința lui de a fi decisiv. De a fi el însuși. De a trăi în fiecare zi pentru a se perfecționa. Are multe calități importante.

E un atacant puternic, iar atacanții puternici sunt o plăcere să-i urmărești. Plăcere pentru toți iubitorii fotbalului”, a spus Chivu, potrivit TMW.

În actuala stagiune, Lautaro Martinez a bifat 13 goluri și patru pase decisive în 23 de apariții în Serie A. În Champions League, vârful a marcat de patru ori în șapte meciuri.