Echipa patronată de Dan Șucu, Genoa, a fost foarte aproape să o încurce pe Napoli în runda a 24-a din Serie A. Meciul disputat pe Stadio Luigi Ferraris s-a încheiat cu victoria oaspeților, scor 2-3.

Genoa - Napoli 2-3. Un penalty acordat în prelungiri a decis soarta meciului

Ruslan Malinovskyi a deschis scorul în duelul de pe teren propriu, în minutul 3. Mijlocașul a transformat cu sânge rece o lovitură de la 11 metri.

Trupa lui Antonio Conte a întors scorul până la pauză. Rasmus Hojlund e egalat în minutul 20, iar starul Scott McTominay a punctat pentru 2-1, în minutul 22.

Genoa a avut puterea să mai înscrie un gol după pauză. Lorenzo Colombo a restabilit egalitatea în minutul 57. Napoli a forțat apoi al treilea gol, dar a rămas în zece oameni. Juan Jesus a încasat al doilea cartonaș galben, în minutul 76, iar astfel misiunea oaspeților devenise aproape imposibilă.

Napoli a reușit să dea lovitura în minutul 90+5, spre disperarea gazdelor. Oaspeții au beneficiat de o lovitură de la 11 metri, iar Rasmus Hojlund a înscris pentru 3-2.

Duelul de la Genova s-a încheiat în mod dramatic cu victoria celor de la Napoli, scor 3-2, iar Antonio Conte rămâne aproape de Inter. Echipa lui Cristi Chivu ar fi putut profita din plin de un pas greșit al rivalilor de la Napoli.

Inter va da piept cu Sassuolo. Cum arată clasamentul

Inter va juca în deplasare în această etapă, pe terenul lui Sassuolo. Duelul va avea loc duminică, de la ora 19:00.

Dacă va câștiga și în această rundă, trupa lui Cristi Chivu va ajunge la 58 de puncte. Napoli se află acum pe locul 3, cu 49 de puncte. AC Milan completează podiumul, cu 50 de puncte.