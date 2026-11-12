După rugămintea lui Mihai Stoica și boicotul anunțat de galeria FCSB, Gigi Becali s-a decis și a ales

Mihai Stoica a plecat de la FCSB, iar în ultima discuție cu Gigi Becali l-a convins pe patronul echipei să îl readucă la echipă pe antrenorul secund Alin Stoica, cel care tocmai fusese demis.

Alin Stoica chiar pleacă de la FCSB. Gigi Becali s-a răzgândit după boicotul anunțat de galerie

La scurt timp după anunțul făcut de Becali, Peluza Nord de la FCSB s-a revoltat și a anunțat că va boicota meciurile echipei atât timp cât Alin Stoica va face parte din staff.

În cele din urmă, Gigi Becali a făcut pe plac galeriei și a anunțat că Alin Stoica nu va mai face parte din staff-ul lui FCSB. În ultimele săptămâni, secundul a fost aspru criticat de liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață.

"Mihai mi-a zis: 'Bă, Gigi, știu că ești om drept, dar ai făcut o nedreptate cu Alin Stoica. I-am zis că am încredere în el și o repar dacă e nedreptate. I-am spus să vină înapoi lui Alin Stoica.

După care, a făcut scandal Mustață. Bine, el a spus: 'E hotărârea ta. Nu ne băgăm peste ea, dar nici nouă nu ne convine'.

Apoi, am zis că pacea e mai mare decât dreptate. O să las nedreptatea ca să fie pacea. Eu nici nu îl cunosc pe Alin Stoica, dar Mustață zice că el ar fi capul răutăților", a spus Becali, la Digisport.