După rugămintea lui Mihai Stoica și boicotul anunțat de galeria FCSB, Gigi Becali s-a decis și a ales

După rugămintea lui Mihai Stoica și boicotul anunțat de galeria FCSB, Gigi Becali s-a decis și a ales Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a revenit din nou asupra deciziei referitoare la antrenorul secund Alin Stoica.

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Gigi BecaliAlin StoicaMihai StoicaFCSBGheorghe MustataPeluza Nord FCSB
Din articol

Mihai Stoica a plecat de la FCSB, iar în ultima discuție cu Gigi Becali l-a convins pe patronul echipei să îl readucă la echipă pe antrenorul secund Alin Stoica, cel care tocmai fusese demis. 

Alin Stoica chiar pleacă de la FCSB. Gigi Becali s-a răzgândit după boicotul anunțat de galerie

La scurt timp după anunțul făcut de Becali, Peluza Nord de la FCSB s-a revoltat și a anunțat că va boicota meciurile echipei atât timp cât Alin Stoica va face parte din staff.

În cele din urmă, Gigi Becali a făcut pe plac galeriei și a anunțat că Alin Stoica nu va mai face parte din staff-ul lui FCSB. În ultimele săptămâni, secundul a fost aspru criticat de liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață.

"Mihai mi-a zis: 'Bă, Gigi, știu că ești om drept, dar ai făcut o nedreptate cu Alin Stoica. I-am zis că am încredere în el și o repar dacă e nedreptate. I-am spus să vină înapoi lui Alin Stoica.

După care, a făcut scandal Mustață. Bine, el a spus: 'E hotărârea ta. Nu ne băgăm peste ea, dar nici nouă nu ne convine'.

Apoi, am zis că pacea e mai mare decât dreptate. O să las nedreptatea ca să fie pacea. Eu nici nu îl cunosc pe Alin Stoica, dar Mustață zice că el ar fi capul răutăților", a spus Becali, la Digisport.

Peluza Nord de la FCSB amenința cu boicotul

Într-un comunicat publicat după declarațiile inițiale date de Gigi Becali, joi, ultrașii anunțau că vor boicota meciurile lui FCSB atât timp cât Alin Stoica se află în cadrul clubului.

"Peluza Nord anunță că, atât timp cât Alin Stoica va rămâne în cadrul clubului, nu va mai participa la meciurile echipei, indiferent de competiție sau de stadionul pe care acestea se vor disputa, și nu va mai asigura susținerea organizată din tribune.

Este o decizie asumată, cu o condiție clară pentru revenire: plecarea lui Alin Stoica din club. Până atunci, locul nostru în tribună va rămâne gol.

Atașamentul nostru față de echipă și de culori rămâne neschimbat. Tocmai pentru că acest atașament înseamnă și demnitate, și respect, alegem să transmitem un mesaj fără echivoc, pe care îl vom susține prin fapte", a transmis Peluza Nord condusă de Gheorghe Mustață.

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