Mutare surpriză pregătită de PSV! Negocieri cu un „uriaș”, în timp ce Dennis Man este lăsat să plece

Mutare surpriză pregătită de PSV! Negocieri cu un „uriaș”, în timp ce Dennis Man este lăsat să plece Stranieri
SPORT.RO
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Campioana Olandei, PSV Eindhoven, a demarat discuții la nivel înalt pentru transferul lui Kevin De Bruyne (35 de ani) în fereastra de mercato din ianuarie. Între timp, internaționalul român Dennis Man (28 de ani) a primit permisiunea de a părăsi gruparea olandeză în această iarnă.

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Potrivit publicație De Telegraaf, reprezentanții clubului din Eindhoven au luat deja legătura cu mijlocașul belgian pentru o mutare la începutul anului viitor. Olandezii scriu că șefii campioanei din Eredivisie sunt „încrezători” în privința realizării transferului, în condițiile în care fotbalistul nu a respins ideea unei treceri în Olanda.

Kevin De Bruyne poate pleca liber de contract de la Napoli în luna ianuarie, după ce a întâmpinat dificultăți de acomodare la formația italiană. Belgianul a avut un conflict cu mai mulți colegi de echipă, printre care Rasmus Hojlund, Lorenzo Lucca și Giovanni Di Lorenzo. De la sosirea sa la Napoli, în 2025, fostul jucător de la Manchester City a strâns 36 de apariții în toate competițiile, perioadă în care a marcat 9 goluri și a oferit 6 pase decisive. Pentru semnătura sa, PSV luptă cu englezii de la Everton.

  • Courtois de bruyne
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Situația lui Dennis Man și variantele din ofensiva lui Peter Bosz

Antrenorul lui PSV, Peter Bosz, a recunoscut recent că echipei îi lipsește un fotbalist capabil să facă diferența prin calitățile individuale, după plecările lui Joey Veerman și Ismail Saibari din vară. Conducerea îl vede pe De Bruyne drept o soluție pentru compartimentul ofensiv, în contextul în care Dennis Man a fost informat că poate să plece în ianuarie.

Cotat la 12 milioane de euro și având contract cu PSV până la 30 iunie 2029, Dennis Man a jucat 163 de minute în 8 meciuri oficiale în sezonul 2026/2027, fără să marcheze sau să paseze decisiv. Fotbalistul român, adus de la Parma în august 2025 pentru 9,1 milioane de euro, a adunat 109 minute în 6 partide de Eredivisie, 9 minute într-un meci din Liga Campionilor cu FC Porto și 45 de minute în Supercupa Olandei contra lui AZ Alkmaar. În total, de la transferul la formația din Eindhoven, extrema dreaptă a înregistrat 43 de apariții, 11 goluri și 7 pase decisive.

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