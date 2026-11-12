Mutare surpriză pregătită de PSV! Negocieri cu un „uriaș”, în timp ce Dennis Man este lăsat să plece

Potrivit publicație De Telegraaf, reprezentanții clubului din Eindhoven au luat deja legătura cu mijlocașul belgian pentru o mutare la începutul anului viitor. Olandezii scriu că șefii campioanei din Eredivisie sunt „încrezători” în privința realizării transferului, în condițiile în care fotbalistul nu a respins ideea unei treceri în Olanda.

Kevin De Bruyne poate pleca liber de contract de la Napoli în luna ianuarie, după ce a întâmpinat dificultăți de acomodare la formația italiană. Belgianul a avut un conflict cu mai mulți colegi de echipă, printre care Rasmus Hojlund, Lorenzo Lucca și Giovanni Di Lorenzo. De la sosirea sa la Napoli, în 2025, fostul jucător de la Manchester City a strâns 36 de apariții în toate competițiile, perioadă în care a marcat 9 goluri și a oferit 6 pase decisive. Pentru semnătura sa, PSV luptă cu englezii de la Everton.