Andrei Rațiu, din nou pe lista Barcelonei! Detaliul care îi poate aduce transferul și suma cerută de Rayo

Andrei Rațiu, din nou pe lista Barcelonei! Detaliul care îi poate aduce transferul și suma cerută de Rayo Stranieri
SPORT.RO
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Andrei Rațiu a revenit în atenția celor de la Barcelona pentru următoarea fereastră de transferuri.

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Andrei RatiuBarcelonaRayo Vallecano
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Potrivit publicației spaniole Cronica Global, gruparea catalană pregătește o nouă tentativă pentru a obține semnătura fundașului de la Rayo Vallecano. Interesul formației blaugrana este din nou de actualitate, însă oficialii clubului trebuie să achite clauza de reziliere fixată de gruparea madrilenă la 25 de milioane de euro.

În actualul sezon, internaționalul român a adunat opt meciuri pentru Rayo Vallecano, reușind să marcheze un gol și să ofere o pasă decisivă. În vară, apărătorul a fost aproape de un transfer în Anglia, la Fulham, însă mutarea a picat deoarece cluburile nu au ajuns la un acord privind suma de transfer. Nemulțumit de eșecul negocierilor, Andrei Rațiu ar fi refuzat atunci să evolueze în partida următoare din campionat, disputată chiar împotriva Barcelonei.

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Andrei Rațiu în Real Madrid - Rayo Vallecano 4-1 / Sursa foto: Imago Images.
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Pedri și planul tactic al catalanilor

Fundașul român este reprezentat de Leaderbrock, aceeași firmă de impresariat cu care colaborează și mijlocașul Pedri, iar jurnaliștii spanioli au detaliat modul în care s-ar putea derula tratativele și rolul pe care fotbalistul l-ar avea în apărarea catalanilor.

„Andrei Rațiu se află deja pe lista scurtă a directorului sportiv. Fotbalistul lui Rayo Vallecano ar putea să le ofere o pauză lui Xavi Espart sau Eric Garcia și să-l readucă pe Jules Kounde pe poziția sa inițială, fundaș central.

El este evaluat la 24 de milioane de euro și are contract până în 2030. Clauza sa de reziliere este, de fapt, de 25 de milioane de euro. Întrucât este reprezentat de Leaderbrock, agenția cu care lucrează și Pedri, negocierile ar putea fi simple. Rațiu este un jucător cu mentalitate ofensivă și, mai presus de toate, foarte puternic”, a mai transmis sursa citată.

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