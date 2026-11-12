În ultimele zile, Becali l-a criticat dur pe MM Stoica și i-a reproșat modul în care a gestionat campaniile de transferuri. Patronul a anunțat că acesta nu se va mai ocupa de achiziții, iar despărțirea definitivă a fost confirmată în jurul zilei de joi, 12 noiembrie.

Gigi Becali a povestit că Mihai Stoica l-a sunat și i-a transmis că a luat decizia de a pleca. Omul de afaceri a încercat să-l întoarcă din drum, însă oficialul a rămas ferm pe poziții.

„Am stat o oră și după l-am sunat. Mi-a zis...”

Mai departe, omul cu banii din fruntea roș-albaștrilor a dezvăluit că i-a propus lui Stoica să revină la echipă în cazul în care FCSB va câștiga campionatul.

„Cel mai important este că eu știam că el va pleca. Adică știam că va lua hotărârea asta, dar nu mă așteptam, credeam că o să o facă cu orgoliu. Dar a făcut-o cu prietenie, cu pace, cu gânduri bune. M-a sunat, mi-a spus să ne vedem, dar mi-a zis: «Pot să îți spun Gigi și la telefon, patroane!». În primul rând, mi-a mulțumit. A spus: «Bă, Gigi, cel mai important lucru e că eu nu știam de credință. Asta e cel mai important, că celelalte lucruri nu contează».

A zis că a hotărât așa. I-am spus: «Bă, Mihai, nu e bine ce faci și nu îți permit să faci așa ceva, pentru că nu vreau să se bucure dușmanii mei de tine». A spus: «Bă, Gigi, ce mă mai interesează ce vorbește lumea? Poate să vorbească, e problema lor!».

Și atunci mi-a zis: «Îți dau cuvântul meu, jur, vreau succes în continuare, sunt alături de voi, fac, dar așa e hotărârea mea acum». Am insistat să rămână, a zis că nu, după care i-am spus așa: «Bine, atunci vei pleca, dar vreau să îmi promiți un lucru: dacă câștig campionatul, vii înapoi». Până la urmă, cu greu, a acceptat. Și asta este situația.

După cam o oră, am stat și m-am gândit și l-am sunat eu și i-am zis: «Bă, Mihai, de fapt... ai luat cea mai bună decizie! Pentru că e mai bine așa». Multe discuții mai existau, multe cutare, multe întrebări, așa... Terminăm bâlciul, la primăvară va reveni și cu asta basta. E ca o pauză. Mi-a spus: «Bă, Gigi, vreau să mă liniștesc. Nu mai pot». Și atunci i-am spus: «Mihai, cred că realizezi că ești vinovat». Și a spus: «Da, așa este». Supărarea mea nu e Boutoutaou (n.r - Aymen Boutoutaou), că nu banii sunt supărarea mea. Suntem pe locul 9, la 12 puncte de locul 1. Asta e supărarea mea”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.