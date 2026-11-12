Mihai Stoica urmează să plece de la FCSB, veste confirmată astăzi și de patronul Gigi Becali, cel care l-a criticat deseori în ultima perioadă pe cel care ocupă postul de președinte al Consiliului de Administrație, criticile venind în primul rând din cauza transferurilor considerate proaste.

Primul transfer la FCSB din ”era” post-Mihai Stoica ar putea fi cel al lui Lindon Emerllahu, mijlocașul central kosovar care evoluează acum în Ucraina, la Polissya Zhytomyr, după ce anterior a jucat în Superligă la CFR Cluj.

Emerllahu a dat o pasă de gol, a treia a sezonului, pentru Polyssia în ultimul meci, 2-0 cu Veres Rivne în campionatul ucrainean, dinaintea convocării la echipa națională din Kosovo, unde a fost selecționat pentru meciurile din Liga Națiunilor cu Israel și Irlanda.