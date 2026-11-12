VIDEO FCSB, primul transfer după plecarea lui Mihai Stoica? Pasă de gol înaintea prezenței la echipa națională

FCSB, primul transfer după plecarea lui Mihai Stoica? Pasă de gol înaintea prezenței la echipa națională Superliga
SPORT.RO
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Șoc astăzi la fosta campioană a României.

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FCSBMihai StoicaGigi Becalilindon emerllahuPolissya Zhytomyr
Din articol

Mihai Stoica urmează să plece de la FCSB, veste confirmată astăzi și de patronul Gigi Becali, cel care l-a criticat deseori în ultima perioadă pe cel care ocupă postul de președinte al Consiliului de Administrație, criticile venind în primul rând din cauza transferurilor considerate proaste.

Primul transfer la FCSB din ”era” post-Mihai Stoica ar putea fi cel al lui Lindon Emerllahu, mijlocașul central kosovar care evoluează acum în Ucraina, la Polissya Zhytomyr, după ce anterior a jucat în Superligă la CFR Cluj.

Emerllahu a dat o pasă de gol, a treia a sezonului, pentru Polyssia în ultimul meci, 2-0 cu Veres Rivne în campionatul ucrainean, dinaintea convocării la echipa națională din Kosovo, unde a fost selecționat pentru meciurile din Liga Națiunilor cu Israel și Irlanda.

"Ținta numărul 1" a lui FCSB din mercato a făcut marele anunț: "Cupa și campionatul!"

Lindon Emerllahu (23 de ani) a plecat de la CFR Cluj în urmă cu aproape un an, când Polissya Zhytomyr a plătit aproximativ 1,5 milioane de euro pentru kosovar. 

Mijlocașul a preferat să meargă în Ucraina, chiar dacă era dorit și de FCSB, chiar Mihai Stoica descriindu-l "ținta numărul 1".

”Trebuie să luptăm pentru ambele trofee: campionatul și Cupa", a spus recent Emerllahu, potrivit Tribuna.

În campionat, Polyssia se află pe locul 2, la un singur punct de liderul Șahtior Donețk, iar echipa a ”zburdat” în cele mai grele meciuri de până acum: 2-0 acasă cu Șahtior și 3-1 tot pe teren propriu cu Dinamo Kiev, formația de pe locul 3.

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