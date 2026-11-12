Danny Armstrong (29 de ani) a atras atenția celor de la Glasgow Rangers după startul excelent de sezon la Dinamo. Deocamdată, nu a existat niciun contact oficial între formații și nici nu a fost înaintată o ofertă concretă, informează GSP. Interesul scoțienilor este însă real, iar un argument important îl reprezintă relația dintre Armstrong și antrenorul Derek McInnes, care l-a pregătit la Kilmarnock.

Cei doi au colaborat în 139 de partide, perioadă în care extrema a marcat 24 de goluri și a oferit 33 de pase decisive.

Dinamo cere 3 milioane de euro pentru Danny Armstrong

Fotbalistul are un sezon excelent în SuperLiga. După 15 etape, a înscris de șase ori și a oferit 10 pase decisive, cele mai multe din campionat. Dinamo are 32 de goluri marcate, astfel că Armstrong a contribuit direct la jumătate dintre reușitele echipei.

Scoțianul este cotat la un milion de euro de Transfermarkt, însă Andrei Nicolescu a transmis că Dinamo ar accepta o ofertă de trei milioane de euro.

„Dacă primim 3 milioane de euro pe el, mâine îi fac fundă. Trebuie să ne raportăm la nivelul campionatului nostru. Pentru nivelul nostru, suma asta de transfer pentru un jucător de 29 de ani e extraordinară”, a declarat conducătorul dinamovist în urmă cu puțin timp.

Armstrong a fost titular în toate cele 15 partide din campionat și a bifat 1.193 de minute. Contractul său expiră în vara lui 2027 și include o opțiune de prelungire pentru încă un sezon.