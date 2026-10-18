Potrivit jurnalistului italian Nicolo Schira, conducerea clubului urmează să se întâlnească în zilele următoare cu agenții lui Carlos Augusto (26 de ani) pentru a negocia prelungirea înțelegerii.

Inter vrea să-l păstreze pe brazilian pe termen lung, până în 2031, și să-i ofere un salariu mai mare. Evoluțiile sale ar putea să-i aducă și o convocare la naționala Braziliei pentru amicalele din noiembrie, cu Japonia și Singapore.

Carlos Augusto, omul momentului la Inter

Carlos Augusto a ajuns la Inter în 2023, sub formă de împrumut de la Monza. Un an mai târziu, campioana Italiei l-a transferat definitiv pentru aproximativ 15 milioane de euro.

În actualul sezon, fundașul a bifat șase apariții, trei goluri și două pase decisive. De la sosirea pe Giuseppe Meazza, brazilianul a strâns 148 de meciuri, nouă goluri și 14 pase decisive în tricoul nerazzurrilor.

Carlos Augusto a cucerit patru trofee cu Inter: două titluri în Serie A, Cupa Italiei și Supercupa Italiei. Înainte de experiența din Italia, acesta a evoluat la Monza și Corinthians.

La momentul redactării articolului, nerazzurrii ocupă primul loc în campionat, cu 19 puncte, cu două peste AS Roma. Lazio, aflată pe poziția a treia, are 16 puncte și poate egala liderul dacă se impune în deplasare cu Juventus.