În ultimele zile, Gigi Becali a anunțat că directorul sportiv Florin Cernat și antrenorul secund Alin Stoica au fost demiși de la FCSB. De asemenea, Edi Marin, un antrenor din cadrul academiei, a fost dat afară după ce Becali a văzut un clip în care tehnicianul lovea un copil. În plus, Lucian Filip a fost "retrogradat" la echipa secundă a lui FCSB.

Gigi Becali îl readuce pe Alin Stoica la FCSB: "Am vorbit și cu MM, e decizia mea finală"

Joi, într-o zi în care Mihai Stoica și-a anunțat plecarea de la FCSB, Gigi Becali a dezvăluit că a revenit asupra unei decizii. Alin Stoica va face din nou parte din staff-ul lui Laurențiu Reghecampf, alături de noii secunzi Costin Curelea și Mihai Pintilii.

Becali spune că a luat această decizie după ce s-a consultat cu Mihai Stoica. Deja fostul oficial al clubului l-a convins pe patron că Alin Stoica merită să rămână în cadrul clubului.

"Mi-a spus Meme că fac o mare nedreptate cu Alin Stoica. Și eu i-am zis: 'Bine, mă, Meme, dacă tu spui că fac o mare nedreptate, uite, îl primesc înapoi pe Alin Stoica. E bine așa?'

Și mi-a zis Meme: 'Băi, e un om muncitor, care e trup și suflet, care este loial clubului, care muncește 16-18 ore pe zi, care tot timpul, cum să spun, n-a știut de… de dimineața până seara doar FCSB, club, casă, club și… Chiar, pe lângă faptul că-i faci o nedreptate, riști să pierzi și un om foarte bun și dedicat'.

Și atunci i-am zis: ‘Bine, mă, Meme, gata. Atunci, Alin Stoica înapoi, la loc comanda, îl ținem înapoi în club și să-și vadă de treabă, da. E bine așa?’. Deci Alin Stoica rămâne la FCSB, asta e decizia mea finală după ce am vorbit și cu Meme", a spus Gigi Becali, la Fanatik, după ce a dezvăluit și culisele plecării lui Mihai Stoica de la FCSB (DETALII AICI).