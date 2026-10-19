„Împăratul!” I-a cucerit pe italieni în doar 49 de secunde. El este noul star al lui Cristi Chivu

Într-o deplasare dificilă pe terenul celor de la Bologna, după o primă repriză echilibrată, antrenorul Cristi Chivu a apelat la jucătorii de pe banca de rezerve pentru a modifica dinamica jocului. El i-a trimis în teren pe Diouf, Bonny și Carlos Augusto.

„Carlos Augusto, «Împăratul» lui Inter: datorită unui randament extraordinar, jucătorul de bandă brazilian a cucerit și Dall'Ara”, au scris jurnaliștii italieni de la monza-news.it.

Fundașul brazilian, născut în 1999 și transferat anterior de la Monza, a marcat golul prin care Inter a preluat conducerea la doar 49 de secunde de la intrarea pe gazon, în urma unei pase primite de la Mkhitaryan. Reușita sa s-a apropiat de recordul clubului, deținut de Edin Dzeko, care în 2021 a înscris după 33 de secunde. Pe lângă golul marcat, Carlos Augusto a oferit și pasa decisivă pentru reușita lui Bonny, care a închis tabela.