„Împăratul!” I-a cucerit pe italieni în doar 49 de secunde. El este noul star al lui Cristi Chivu

„Împăratul!” I-a cucerit pe italieni în doar 49 de secunde. El este noul star al lui Cristi Chivu Serie A Sursa foto: Imago Images.
SPORT.RO
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Carlos Augusto a avut nevoie de mai puțin de un minut pentru a schimba soarta partidei de pe stadionul Dall'Ara, dintre Bologna și Inter, marcând la 49 de secunde după ce Cristi Chivu l-a introdus în joc.

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Într-o deplasare dificilă pe terenul celor de la Bologna, după o primă repriză echilibrată, antrenorul Cristi Chivu a apelat la jucătorii de pe banca de rezerve pentru a modifica dinamica jocului. El i-a trimis în teren pe Diouf, Bonny și Carlos Augusto. 

„Carlos Augusto, «Împăratul» lui Inter: datorită unui randament extraordinar, jucătorul de bandă brazilian a cucerit și Dall'Ara”, au scris jurnaliștii italieni de la monza-news.it.

Fundașul brazilian, născut în 1999 și transferat anterior de la Monza, a marcat golul prin care Inter a preluat conducerea la doar 49 de secunde de la intrarea pe gazon, în urma unei pase primite de la Mkhitaryan. Reușita sa s-a apropiat de recordul clubului, deținut de Edin Dzeko, care în 2021 a înscris după 33 de secunde. Pe lângă golul marcat, Carlos Augusto a oferit și pasa decisivă pentru reușita lui Bonny, care a închis tabela.

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Carlos Augusto, la Inter / Foto IMAGO
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Negocieri pentru prelungirea contractului

Adus inițial ca variantă de înlocuire pentru Federico Dimarco pe flancul stâng, fotbalistul brazilian a fost utilizat cu succes și în linia de trei fundași centrali, ca înlocuitor pentru Alessandro Bastoni. De la începutul actualei stagiuni, el a contribuit decisiv în mai multe partide importante: a oferit o pasă de gol pentru Marcus Thuram în meciul cu Napoli, a înscris pe stadionul Santiago Bernabeu împotriva lui Real Madrid în Liga Campionilor, a punctat pe San Siro în fața celor de la Udinese și a avut o evoluție sigură în apărare contra Parmei.

Din punct de vedere statistic, Carlos Augusto a egalat deja în doar șase apariții din acest debut de campionat numărul de goluri marcate în întregul sezon precedent, când a înscris de trei ori în 50 de meciuri. De asemenea, în actuala stagiune și-a trecut în cont și două pase decisive.

„Inter este mai presus de orice obiectiv personal”, a spus jucătorul la finalul partidei cu Bologna.

În prezent, contractul lui Carlos Augusto cu gruparea din Milano este valabil până în 2028, însă conducerea clubului a demarat deja primele discuții pentru prelungirea înțelegerii, notează sursa citată mai sus.

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