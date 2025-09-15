Inter debutează în Liga Campionilor miercuri seară, de la ora 22:00, pe Johan Cruijff Arena, în fața lui Ajax Amsterdam, într-o reediare a confruntării din finala Cupei Campionilor din 1972. Atunci, Ajax câștiga la Rotterdam, însă de atunci Inter nu a mai învins-o în patru întâlniri europene directe.

Fostul fundaș Cristi Chivu, acum antrenor al „nerazzurrilor”, a comentat pentru Rai Radio 1 pregătirea echipei pentru meciul de la Amsterdam.

„Trebuie să învățăm din înfrângeri și să înțelegem că, în anumite momente, trebuie să facem lucruri diferite față de ce suntem obișnuiți, fără să pierdem certitudini. Această echipă știe să facă multe lucruri, dar trebuie să îmbunătățească gestionarea jocului”, a spus Chivu.

Chivu și „frumusețea fotbalului”

Analizând recentele eșecuri din Serie A, cu Udinese și Juventus, fostul internațional român a scos în evidență importanța unei mentalități de campion.

„Frumusețea fotbalului e că următorul meci vine imediat și trebuie să ne îmbunătățim performanța de sâmbătă. Trebuie să găsim șiretenia, mândria și furia care vin din amărăciunea înfrângerii cu Juve. Această competiție este una pe care Inter vrea să o onoreze, ca în ultimii ani. Este mereu greu să joci în Amsterdam, dar trebuie să facem un meci mare”, a continuat Chivu.

