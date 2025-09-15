Cu doi ani în urmă, Andru Nenciu i-a avut invitați la „Poveștile Sport.ro” pe Tiberiu Agoston și Răzvan Enescu, doi dintre oamenii care au scris istorie în săritura cu prăjina românească.



Agoston, actualul recordmen național, și Enescu, fost deținător al recordului, au vorbit despre secretele probei, dar și despre fenomenul Armand Duplantis, sportivul care domină autoritar disciplina.



Secretele lui Armand Duplantis, dezvăluite de Agoston și Enescu



Cei doi au explicat ce calități trebuie să aibă un săritor de top: viteză, explozie, curaj și o tehnică impecabilă.



Mai mult, Enescu a dezvăluit că, la unul dintre recorduri, Duplantis a atins o viteză de 11,2 metri pe secundă, apropiată de cea a legendarului Powell.



„Este un fenomen. Este un talent care a început de tânăr. Tatăl său, fiind și el...”, a spus Răzvan Enescu.



„Tatăl său a fost medaliat la Olimpiada din Los Angeles”, a completat Tiberiu Agoston.



„Are calități, se vedea încă de mic că avea acea explozie. Îți dai seama de la început când un copil este ca un titirez că are calități motrice”, a spus Enescu.



„Are o rutină fantastică. Pe ultimii 10 metri aleargă mai tare cu prăjina decât alerga Mike Powell când a sărit 8,95 metri”, a continuat Agoston.



„Am avut norocul să am acces la niște statistici. La recordul mondial de 6,22 metri, a avut o viteză foarte apropiată de cea a lui Mike Powell: a alergat cu prăjina cu 11,2 metri pe secundă, în timp ce Powell avea 10,8 metri pe secundă”, a completat Enescu.



Superstarul suedez a cucerit al treilea titlu mondial la Tokyo și a stabilit un nou record mondial: 6,30 metri, a 14-a performanță de acest fel din carieră.



Pentru reușita de la Tokyo, Duplantis a încasat 74.000 de lire sterline pentru record, plus încă 51.400 de lire pentru medalia de aur, la care se adaugă bonusurile de la sponsori.

VIDEO Tiberiu Agoston și Răzvan Enescu, la Poveștile Sport.ro (31 mai 2023)

