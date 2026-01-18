Alexandru Tudorie, fostul jucător de la FCSB, și-a găsit echipă după ce a impresionat în ultimul sezon. De ceva timp a anunțat fotbalistul că nu își va mai prelungi contractul cu Wuhan Three Towns și va părăsi echipa în această iarnă, după ce contractul său va expira.



Alexandru Tudorie, surprins la antrenamentele chinezilor de la Guangdong GZ-Power



Ulterior, după doar câteva zile, s-a aflat că atacantul care a fost parte din lotul FCSB în perioada 2015-2017 și-a găsit o nouă echipă. Atacantul care în România a jucat ultima oară pentru Petrolul Ploiești va semna cu Guangdong GZ-Power, echipă care evoluează în al doilea eșalon din China.

El a fost deja fotografiat la antrenamentele formației Guangdong GZ-Power, iar în curând va fi prezentat. Există un acord între părți, între atacantul român și club, iar în scurt timp va urma și anunțul oficial al contractului semnat.



Pentru Wuhan Three Towns, Tudorie a marcat 10 goluri în 26 de meciuri. Alexandru Tudorie este cotat la 900.000 de euro, conform Transfermarkt, iar astfel a atras atenția și altor cluburi din Asia, nu doar din partea formației cu care a bătut acum palma.



Alexandru Tudorie, cinci trofee în carieră, toate în România



În cariera sa, fotbalistul de 29 de ani a mai evoluat pentru formații precum Oțelul Galați, FCSB, FC Voluntari, Arsenal Tula, Universitatea Craiova, Sepsi Sfântu Gheorghe, Al-Adalah, UTA Arad și Petrolul.

La FCSB, Alexandru Tudorie are trei goluri și o pasă decisivă în 39 de meciuri, iar în carieră a câștigat cinci trofee, dintre care trei Cupe ale României, cu Sepsi (2021-2022 și 2022 și 2023) și U Craiova (2020-2021), o Supercupă a României, cu Sepsi OSK (2022-2023), și Cupa Ligii României, cu FCSB (2015-2016).

