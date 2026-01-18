Jurnaliștii italieni au taxat dur pașii greșiți făcuți de rivale și au elogiat siguranța cu care „nerazzurri” continuă să adune puncte, indiferent de adversar. Corriere della Sera a sintetizat primele meciuri din etapa 21, punând în oglindă victoria logică a milanezilor cu dezastrul de la Cagliari al torinezilor.



„Inter câștigă din nou, dar Napoli răspunde. Juve, KO la Cagliari”, titrează sursa citată, care remarcă faptul că formația lui Chivu nu arată semne de slăbiciune.



Liderul a demonstrat pragmatism. Lautaro Martinez a rezolvat ecuația partidei încă din minutul 20, când a transformat în gol pasa venită de la Pio Esposito. A fost suficient pentru ca Inter să bifeze încă un succes și să își conserve poziția, fără a le da speranțe urmăritorilor din clasament.



Napoli ține ritmul, Juve e în derivă



Dacă Inter își vede de drum netulburată, lupta din spatele ei e acerbă. Napoli refuză să cedeze și a obținut o victorie la limită, 1-0 cu Sassuolo, grație reușitei lui Lobotka, menținând un ritm ridicat în plasa liderului.



În schimb, Juventus traversează o perioadă de coșmar. Echipa pregătită de Luciano Spalletti a pierdut neașteptat la Cagliari, scor 0-1, deși a controlat jocul. Golul lui Luca Mazzitelli a adus prima victorie a sarzilor în fața „Bătrânei Doamne” după șase ani și a forțând formația torineză să piardă contactul cu plutonul fruntaș.

