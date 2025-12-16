Ce lovitură pentru Chivu! Starul lui Inter s-a operat azi și va lipsi multă vreme de pe teren

Ce lovitură pentru Chivu! Starul lui Inter s-a operat azi și va lipsi multă vreme de pe teren
Inter Milano a urcat pe primul loc după ultima etapă din Serie A, însă Cristi Chivu a primit și o veste proastă.

Denzel Dumfries s-a operat și va lipsi cel puțin două-trei luni de la Inter

Într-un comunicat oficial emis marți, Inter Milano a anunțat că Denzel Dumfries a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru problemele medicale acuzate în ultima perioadă la glezna stângă.

Dumfries, unul dintre oamenii de bază ai lui Inter, s-a accidentat pe 9 noiembrie, la meciul cu Lazio (2-0). Fundașul dreapta spera să evite operația, însă văzând că problemele persistă a decis de comun acord cu clubul să fie supus unei intervenții chirurgicale la Londra.

Accidentarea este una destul de serioasă, iar Denzel Dumfries va lipsi cel puțin două-trei luni de pe teren, susține Gazzetta dello Sport, care anunță că Inter va încerca să aducă un înlocuitor în fereastra de mercato din ianuarie.

Inter îi aduce înlocuitor lui Dumfries

Cei doi fundași dreapta de pe lista lui Inter sunt englezul Brooke Norton-Cuffy (21 de ani), de la Genoa, croatul Moris Valincic (23 de ani), de la Dinamo Zagreb și germanul Idrissa Touré (27 de ani), de la Pisa.

Ținta principală a lui Inter ar fi Norton-Cuffy, un jucător pentru care clubul condus de Dan Șucu ar solicita între 15 și 20 de milioane de euro. Englezul s-a format în academia lui Arsenal, însă "tunarii" l-au cedat pentru doar două milioane de euro vara trecută.

La Genoa, Norton-Cuffy este unul dintre oamenii de bază ai echipei, inclusiv la meciul cu Inter (1-2), din ultima etapă, fiind titular.

  • Bologna - Inter, semifinala din Supercupa Italiei, se vede LIVE pe VOYO, vineri, de la ora 21:00.
