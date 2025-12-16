Ce lovitură pentru Chivu! Starul lui Inter s-a operat azi și va lipsi multă vreme de pe teren

Denzel Dumfries s-a operat și va lipsi cel puțin două-trei luni de la Inter

Într-un comunicat oficial emis marți, Inter Milano a anunțat că Denzel Dumfries a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru problemele medicale acuzate în ultima perioadă la glezna stângă.



Dumfries, unul dintre oamenii de bază ai lui Inter, s-a accidentat pe 9 noiembrie, la meciul cu Lazio (2-0). Fundașul dreapta spera să evite operația, însă văzând că problemele persistă a decis de comun acord cu clubul să fie supus unei intervenții chirurgicale la Londra.



Accidentarea este una destul de serioasă, iar Denzel Dumfries va lipsi cel puțin două-trei luni de pe teren, susține Gazzetta dello Sport, care anunță că Inter va încerca să aducă un înlocuitor în fereastra de mercato din ianuarie.

