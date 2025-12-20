Eșecul din Supercupă a agitat apele la Milano, iar discursul lui Cristi Chivu, care a acuzat presa și criticii că i-ar fi considerat echipa „terminată” înaintea finalei, a primit o replică tăioasă. Sandro Sabatini, unul dintre cei mai vocali susținători ai românului în momentul numirii acestuia, consideră că antrenorul nerazzurrilor începe să preia prea mult din mentalitatea de victimizare specifică mediului, pierzându-și din luciditatea arătată la începutul mandatului.



Sabatini a intervenit pe canalul său de YouTube pentru a pune lucrurile la punct, subliniind că Chivu se luptă cu morile de vânt inventând inamici care nu există, deși munca sa la echipă rămâne una apreciabilă.



„Chivu își face treaba și o face foarte bine. După părerea mea, însă, s-a aliniat în mod exagerat la o idee pe care nimeni nu a înțeles-o. «Ne-ați făcut echipă de ratați și de terminați», a spus el. Nu, nimeni nu a spus vreodată că Inter e o echipă terminată. Poate că Chivu intră puțin prea mult sub «clopotul» interismului. Iar asta îl face să piardă acea înțelepciune și acea ironie pe care le-a manifestat în primele conferințe de presă”, a transmis jurnalistul italian.



Mai bun decât Simone Inzaghi



În ciuda criticii punctuale legate de atitudinea de la conferința de presă, Sabatini a ținut să-și reafirme susținerea pentru tehnicianul român. Jurnalistul a reamintit că a fost printre puținii care au crezut în capacitatea lui Chivu de a gestiona vestiarul greu al Interului, plasându-l valoric chiar peste predecesorul său.



„Eu îmi permit să spun aceste lucruri pentru că, atunci când se spunea că nu e bun pentru Inter, iată singurul «nebun» care zicea că e mai bun decât Inzaghi. Și o repet și acum”, a conchis Sabatini.

