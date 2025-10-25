Cristi Chivu în Napoli - Inter, de la 19:00. Echipele probabile + Cel mai pariat scor corect. Analiza lui Dan Chilom

Cristi Chivu &icirc;n Napoli - Inter, de la 19:00. Echipele probabile + Cel mai pariat scor corect. Analiza lui Dan Chilom Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Napoli - Inter, meci important pentru antrenorul român Cristi Chivu.

TAGS:
NapoliInteranaliza dan chilomponturi pariuriscor corectcristi chivuPariuriSerie AItalia
Din articol

de Dan Chilom

NAPOLI - INTER, de la 19:00

  • Chivu getty3
×
Cristian Chivu, antrenorul lui Inter Milano / Foto IMAGO
Nicolo Barella și Cristi Chivu / Foto IMAGO
Cristi Chivu, antrenor Inter / Foto: Getty Images
ÎNAPOI LA ARTICOL

Echipe probabile + absențe importante în ambele tabere+ cel mai pariat scor corect

Analiza lui Dan Chilom

Interul lui Cristi Chivu se deplasează sub Vezuviu pentru a înfrunta echipa lui Antonio Conte, Napoli. Interiștii sunt pe poziția secundă, cu 15 puncte după 7 partide, iar Napoli sunt pe locul trei, dar cu același număr de puncte, golaveraj inferior.

De la meciul pierdut cu Juventus, scor 3-4, Inter are o serie de 7 partide cu victorii pe linie, atât în campionat, cât și în UCL. 

Napoli vine după două înfrângeri consecutive, 2-6 contra PSV-ului lui Dennis Man, în UCL, și 0-1 contra lui Torino, în Serie A. 

Napoletanii au o serie de jucători indisponibili extrem de importanți: Hojlund, Lobotka, Lukaku, Meret, Rrahmani. 

Inter nu se va putea baza pe Marcus Thuram și Darmian. 

Napoli - Inter | Echipe probabile

Napoli: 

Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola, Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Politano, Lucca, McTominay. 

Inter: 

Sommer, Acerbi, Akanji, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Bonny. 

Napoli nu a mai învins-o pe Inter din 21 Mai, 2023

Ultimele trei partide dintre ele două, s-au terminat cu un scor identic, 1:1.

Cristi Chivu și Antonio Conte s-au întâlnit o singură dată

Casele pariuri o dau favorită la victorie pe Interul lui Chivu, cu o cotă de 2.27.

  • Napoli are o cotă de 3.40
  • Egalul are 3.30
  • Scor corect 1:1, cotă 6.40
  • Ambele echipe marchează, cotă 1.70

Conte și Chivu s-au întâlnit o singură dată, iar partida s-a terminat la egalitate. 

Maurizio Mariani va conduce partida, arbitru care acordă în medie 4,71 cartonașe galbene, și 0,29 roșii. 

Sugestia Sport.ro: Ambele echipe marchează

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Metoda folosită de tot mai mulți pasageri pe aeroporturi. Cum încearcă să păcălească poliţiştii cu documente false
Metoda folosită de tot mai mulți pasageri pe aeroporturi. Cum &icirc;ncearcă să păcălească poliţiştii cu documente false
ARTICOLE PE SUBIECT
Sorin Paraschiv, entuziasmat de Mirel Rădoi: &Icirc;mi place mult ce a creat la Craiova. Poate c&acirc;știga campionatul!
Sorin Paraschiv, entuziasmat de Mirel Rădoi: "Îmi place mult ce a creat la Craiova. Poate câștiga campionatul!"
Una caldă, altă rece pentru Becali! Un fost stelist crede că marca &rdquo;Steaua&rdquo; trebuie scoasă la licitație, dar suma propusă e imensă
Una caldă, altă rece pentru Becali! Un fost stelist crede că marca ”Steaua” trebuie scoasă la licitație, dar suma propusă e imensă
Iker Casillas, jefuit &icirc;n propria casă! Șiretlicul la care ar fi apelat făptașa
Iker Casillas, jefuit în propria casă! Șiretlicul la care ar fi apelat făptașa
Scandalul din jurul lui Lisav Eissat continuă! Anunțul făcut de FRF
Scandalul din jurul lui Lisav Eissat continuă! Anunțul făcut de FRF
ULTIMELE STIRI
Clubul de tradiție din Rom&acirc;nia are probleme mari! Datoriile care pot &icirc;ngropa echipa
Clubul de tradiție din România are probleme mari! Datoriile care pot îngropa echipa
Decizia luată de Federația de Fotbal din Austria după eșecul cu Rom&acirc;nia
Decizia luată de Federația de Fotbal din Austria după eșecul cu România
Napoli - Inter, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:00! Chivu vs Conte și cel mai așteptat duel din Serie A
Napoli - Inter, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:00! Chivu vs Conte și cel mai așteptat duel din Serie A
&rdquo;Anomalie!&rdquo; Gigi Becali, reacție categorică după ce UEFA &rdquo;a deposedat-o&rdquo; pe FCSB de Cupa Campionilor: &rdquo;Au luat de bună ce a trimis Talpan!&rdquo;
”Anomalie!” Gigi Becali, reacție categorică după ce UEFA ”a deposedat-o” pe FCSB de Cupa Campionilor: ”Au luat de bună ce a trimis Talpan!”
Ce au spus italienii despre Cristi Chivu &icirc;naintea marelui derby cu Napoli: &bdquo;S-a t&acirc;r&acirc;t ca o c&acirc;rpă&rdquo;
Ce au spus italienii despre Cristi Chivu înaintea marelui derby cu Napoli: „S-a târât ca o cârpă”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, atac fără precedent la adresa jucătorului de la FCSB: Ești nimeni &icirc;n fotbal! Ți-am dat ca prostul salariu mare, dar s-ar putea să mori aici

Gigi Becali, atac fără precedent la adresa jucătorului de la FCSB: "Ești nimeni în fotbal! Ți-am dat ca prostul salariu mare, dar s-ar putea să mori aici"

Anunțul venit imediat după FCSB &ndash; Bologna! Semnează contractul

Anunțul venit imediat după FCSB – Bologna! Semnează contractul

Gigi Becali a găsit alți vinovați, la o zi după FCSB - Bologna: Așa ceva?! Oameni de doi lei

Gigi Becali a găsit alți vinovați, la o zi după FCSB - Bologna: "Așa ceva?! Oameni de doi lei"

Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară pentru meciurile cu Bosnia și San Marino

Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară pentru meciurile cu Bosnia și San Marino

Dynamite Fighting Show | Tolea s-a jucat cu Justițiarul de Berceni! Lătescu, KO &icirc;n 30 de secunde

Dynamite Fighting Show | Tolea s-a jucat cu Justițiarul de Berceni! Lătescu, KO în 30 de secunde

Andy Roddick &bdquo;s-a &icirc;ndrăgostit&rdquo; de o jucătoare din WTA: fostul număr unu ATP o laudă &icirc;ncontinuu

Andy Roddick „s-a îndrăgostit” de o jucătoare din WTA: fostul număr unu ATP o laudă încontinuu



Recomandarile redactiei
Clubul de tradiție din Rom&acirc;nia are probleme mari! Datoriile care pot &icirc;ngropa echipa
Clubul de tradiție din România are probleme mari! Datoriile care pot îngropa echipa
Decizia luată de Federația de Fotbal din Austria după eșecul cu Rom&acirc;nia
Decizia luată de Federația de Fotbal din Austria după eșecul cu România
&rdquo;Anomalie!&rdquo; Gigi Becali, reacție categorică după ce UEFA &rdquo;a deposedat-o&rdquo; pe FCSB de Cupa Campionilor: &rdquo;Au luat de bună ce a trimis Talpan!&rdquo;
”Anomalie!” Gigi Becali, reacție categorică după ce UEFA ”a deposedat-o” pe FCSB de Cupa Campionilor: ”Au luat de bună ce a trimis Talpan!”
Situație incredibilă &icirc;n Europa League! Fosta adversară a lui FCSB, anchetată pentru o &icirc;ncălcare gravă de regulament
Situație incredibilă în Europa League! Fosta adversară a lui FCSB, anchetată pentru o încălcare gravă de regulament
Sorin Paraschiv, entuziasmat de Mirel Rădoi: &Icirc;mi place mult ce a creat la Craiova. Poate c&acirc;știga campionatul!
Sorin Paraschiv, entuziasmat de Mirel Rădoi: "Îmi place mult ce a creat la Craiova. Poate câștiga campionatul!"
Alte subiecte de interes
Victor Osimhen a spus &rdquo;DA&rdquo; și pleacă de la Napoli! Unde e așteptat să semneze
Victor Osimhen a spus ”DA” și pleacă de la Napoli! Unde e așteptat să semneze
Osimhen, transferat de PSG! Parizienii plătesc peste 100 de milioane de euro pentru atacantul lui Napoli
Osimhen, transferat de PSG! Parizienii plătesc peste 100 de milioane de euro pentru atacantul lui Napoli
&rdquo;Dramatic&rdquo; Anunțul italienilor despre transferul internaționalului rom&acirc;n
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: &rdquo;Așteaptă o ofertă din partea lor!&rdquo;
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Manchester City - Napoli, de la 22:00 &icirc;n Liga Campionilor. Echipe probabile + ce cotă are De Bruyne să marcheze. Analiza lui Dan Chilom
Manchester City - Napoli, de la 22:00 în Liga Campionilor. Echipe probabile + ce cotă are De Bruyne să marcheze. Analiza lui Dan Chilom
FCSB - Drita, de la 21:30, LIVE pe VOYO și Pro TV. Echipe probabile + Ponturi pariuri. Analiza lui Dan Chilom
FCSB - Drita, de la 21:30, LIVE pe VOYO și Pro TV. Echipe probabile + Ponturi pariuri. Analiza lui Dan Chilom
CITESTE SI
Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din Rom&acirc;nia. Are mai bine de 10.000 de angajați

stirileprotv Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din România. Are mai bine de 10.000 de angajați

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Grindeanu promite că face &icirc;n Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, dec&acirc;t cea pe care a aprobat-o &icirc;n coaliție

stirileprotv Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați &icirc;ntr-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

stirileprotv Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
(RO) UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!