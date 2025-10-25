de Dan Chilom
Cristi Chivu în Napoli - Inter, de la 19:00. Echipele probabile + Cel mai pariat scor corect. Analiza lui Dan Chilom
Napoli - Inter, meci important pentru antrenorul român Cristi Chivu.
Echipe probabile + absențe importante în ambele tabere+ cel mai pariat scor corect
Analiza lui Dan Chilom
Interul lui Cristi Chivu se deplasează sub Vezuviu pentru a înfrunta echipa lui Antonio Conte, Napoli. Interiștii sunt pe poziția secundă, cu 15 puncte după 7 partide, iar Napoli sunt pe locul trei, dar cu același număr de puncte, golaveraj inferior.
De la meciul pierdut cu Juventus, scor 3-4, Inter are o serie de 7 partide cu victorii pe linie, atât în campionat, cât și în UCL.
Napoli vine după două înfrângeri consecutive, 2-6 contra PSV-ului lui Dennis Man, în UCL, și 0-1 contra lui Torino, în Serie A.
Napoletanii au o serie de jucători indisponibili extrem de importanți: Hojlund, Lobotka, Lukaku, Meret, Rrahmani.
Inter nu se va putea baza pe Marcus Thuram și Darmian.
Napoli - Inter | Echipe probabile
Napoli:
Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola, Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Politano, Lucca, McTominay.
Inter:
Sommer, Acerbi, Akanji, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Bonny.
Napoli nu a mai învins-o pe Inter din 21 Mai, 2023
Ultimele trei partide dintre ele două, s-au terminat cu un scor identic, 1:1.
Cristi Chivu și Antonio Conte s-au întâlnit o singură dată
Casele pariuri o dau favorită la victorie pe Interul lui Chivu, cu o cotă de 2.27.
- Napoli are o cotă de 3.40
- Egalul are 3.30
- Scor corect 1:1, cotă 6.40
- Ambele echipe marchează, cotă 1.70
Conte și Chivu s-au întâlnit o singură dată, iar partida s-a terminat la egalitate.
Maurizio Mariani va conduce partida, arbitru care acordă în medie 4,71 cartonașe galbene, și 0,29 roșii.
Sugestia Sport.ro: Ambele echipe marchează
