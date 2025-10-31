de Dan CHILOM

“Câinii” primesc vizita ardelenilor de la CFR, care traversează o perioadă extrem de dificilă. Noua echipă a lui Daniel Pancu este pe locul 13, cu 13 puncte, după 14 etape, și un golaveraj negativ, 19-24.



Gazdele de azi, care ocupă poziția a 4a în campionat, nu au mai câștigat în Superligă de pe 3 Octombrie, atunci când se impuneau pe terenul Unirii Slobozia cu 1-0.



Dinamo nu a mai reușit să câștige împotriva lui CFR din 6 Mai 2017! Pe atunci, marcau pentru “alb-roșii”, Steliano Filip și Sergiu Hanca.

Dinamo - CFR Cluj | Echipe probabile



Dinamo (4-3-3): Rosca - Oprut, Stoinov, Boateng, Ikoko - Marginean, Cirjan, Gnajore - Musi, Perica, Armstrong



CFR Cluj (4-3-3): Valceanu - Camora, Ilie, Zouma, Coco - Muhar, Korenica, Emerllahu - Badamosi, Munteanu, Biliboc



Dinamo este favorită caselor de pariuri, cu o cotă de 2.40 la victorie.

Dinamo - CFR Cluj | Cote pariuri



CFR are o cota de 3.20 pentru o victorie.



Egalul - 3.25

Ambele echipe marchează - 1.90



Peste 2,5 goluri - 2.10



X pauză sau final - 1.70



Louis Munteanu este incert pentru partida din seara asta din Capitală.



În poarta lui Dinamo va fi Roșca, la fel ca și în meciul de Cupă de marți, titularul postului, Epassy, fiind învoit din cauza unor probleme familiare.

Radu Petrescu, la centru în Dinamo - CFR Cluj



CFR a câștigat în grupele Cupei României, tot marți, scor 4-0, contra celor de la CSM Slatina.



În ultimele 10 partide directe, ardelenii s-au impus de 7 ori, iar “câinii” niciodată!



Pe banca clujenilor, ca antrenori, vor sta Rus și Hoban, ei asigurând interimatul până ce Pancu va prelua frâiele echipei.



Radu Petrescu va conduce partida de pe National Arena dintre Dinamo și CFR.



Sugestia Sport.ro:



X pauză sau final

