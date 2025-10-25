În timp ce un jurnalist încerca să formuleze o întrebare, tehnicianul român l-a oprit elegant, dar ferm, după ce acesta a sugerat că „Italia este prima lui casă fotbalistică”.



Cristi Chivu i-a întrerupt pe reporteri la conferința de presă și a dat replica zilei



„Din punct de vedere fotbalistic, Italia este prima ta casă. A fost ca jucător și acum ca antrenor…”, a spus jurnalistul, însă Chivu nu l-a lăsat să continue: „Eu sunt român și sunt mândru de acest lucru”, a replicat antrenorul lui Inter.



Inter, în formă excelentă sub comanda lui Chivu



Echipa lui Chivu vine după șapte victorii consecutive în toate competițiile și ocupă locul secund în Serie A, la egalitate cu Napoli. Lider este AC Milan, cu două puncte în față, însă milanezii și-au jucat deja meciul etapei (2-2 cu Pisa).

