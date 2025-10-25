Partidele Chelsea - Sunderland și Newcastle - Fulham, din runda a noua din Premier League, vor avea loc sâmbătă, de la ora 17:00 și vor putea fi umărite LIVE pe platforma VOYO. Toate partidele din Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.



Chelsea - Sunderland, de la 17:00, LIVE pe VOYO



Chelsea vine după victoria cu 3-0 în fața lui Nottingham Forest din etapa trecută de Premier League și se află pe locul 5 în clasament. De cealaltă parte, Sunderland este pe poziția a șaptea și vine după succesul 2-0 cu Wolves, din runda trecută. ___________________________________________________________________________________________________



Newcastle - Fulham, de la 17:00, LIVE pe VOYO



Newcastle este pe locul 15 în Premier League și vine după înfrângerea din runda trecută cu 1-2 cu Brighton, în timp ce Fulham a pierdut 0-1 cu Arsenal în etapa trecută și se află pe poziția a 16-a în clasament.



„Grădinița” Chelsea! Prima echipă din istoria Champions League cu trei adolescenți marcatori în același meci Chelsea a surclasat-o pe Ajax Amsterdam cu 5-1 miercuri seara, în etapa a treia din Champions League. ''Lăncierii'' au jucat însă cea mai mare parte a timpului în zece oameni, după eliminarea lui Kenneth Taylor (17). Marc Guiu (18), Moises Caicedo (27), Enzo Fernandez (45 - din penalty), Estevao (45+6 - din penalty) şi Tyrique George (48) au înscris pentru londonezi, în timp ce pentru oaspeţi a punctat Wout Weghorst (33 - din penalty). Chelsea a devenit astfel prima echipă din istoria Champions League cu trei adolescenți marcatori în același meci: Marc Guiu are 19 ani, Estevao 18 și Tyrique George 19!

