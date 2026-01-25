Nerazzurrii s-au impus pe teren propriu, scor 6-2, în fața Pisei, deși au fost conduși cu 2-0 încă din minutul 23, în etapa a 22-a din Serie A.



La finalul partidei, tehnicianul român a vorbit despre reacția echipei sale, venită la scurt timp după eșecul cu Arsenal din Liga Campionilor, dar și despre afirmațiile făcute de „The Special One”, care a sugerat că antrenorii „fără un nume” primesc prea ușor șansa de a conduce cluburi de top.



Cristi Chivu i-a dat replica lui Jose Mourinho



„Experiența mea mă face să înțeleg că un meci durează 100 de minute. Chiar dacă experiența mea este acumulată în sectorul de tineret și cineva o poate contesta, noi continuăm să muncim din greu, în ciuda zgomotului pe care îl fac prietenii și dușmanii noștri. Doar așa echipa poate deveni competitivă și își poate atinge obiectivele”, a declarat Chivu.



"Când Milan îl numește pe Max Allegri, când Juve îl aduce pe Luciano Spalletti sau când Roma îl aduce pe Gasperini, nu poate fi niciodată o surpriză pentru mine", declarase Mourinho, ulterior trimițând o săgeată către antrenorii tineri.



"Pentru mine, singura surpriză e atunci când niște antrenori fără istorie au oportunitatea de a pregăti cele mai bune echipe din lume. Asta e adevărata surpriză", adăuga Mourinho.



Cristi Chivu și Jose Mourinho au colaborat la Inter în sezonul 2009-2010, anul istoric în care lombarzii au reușit tripla.

