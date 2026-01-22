Parcursul „nerazzurrilor” în noul format al celei mai importante competiții intercluburi a fost unul cu două fețe. După un start lansat, cu 12 puncte obținute în primele patru etape, formația milaneză a intrat într-o pasă proastă, suferind trei înfrângeri consecutive. Totuși, situația din clasament le garantează italienilor prezența în play-off, cel mai probabil cu returul pe teren propriu, păstrând chiar șanse matematice, deși mici, pentru calificarea directă în optimi.



Dincolo de calculele sportive, participarea în Ligă reprezintă o adevărată mină de aur pentru club. Noul format implementat de UEFA, care a crescut numărul de meciuri și fondul de premiere la 2,47 miliarde de euro, se traduce prin încasări spectaculoase pentru granzi.



Rețeta financiară a sezonului 2025-2026

Publicația italiană Calcio e Finanza a analizat detaliat sumele care intră în conturile campioanei Italiei. Chiar și în scenariul unei înfrângeri în ultima etapă a fazei ligii, Inter are garantați 65,72 milioane de euro.



Grosul banilor provine din mai multe surse cumulate. Doar bonusul de participare aduce 18,62 milioane de euro. La aceștia se adaugă o sumă consistentă din așa-numitul pilon „value” (o combinație între market pool și ranking-ul istoric), care virează în conturile clubului aproximativ 32 de milioane de euro (23,37 milioane cota europeană și 8,65 milioane cea non-europeană).



Rezultatele din teren au contribuit și ele la potul cel mare. Cele patru victorii și trei remize obținute de „elevii” lui Chivu au adus 8,4 milioane de euro. De asemenea, clasarea finală în faza ligii (estimată a fi cel puțin locul 18) mai aduce minimum 5,68 milioane, la care se adaugă un milion de euro pentru accesul în play-off.