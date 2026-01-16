Cristi Chivu (45 de ani) s-a contrat cu un jurnalist la finalul meciului Inter Milano - Lecce 1-0. Ziaristul respectiv a glumit cu antrenorul român pe seama deciziei sale de a le acorda elevilor săi o zi liberă înaintea duelului cu Lecce. Chivu i-a răspuns acid.

Cristi Chivu, contre cu un jurnalist din Italia

„Am vrut să te întreb cum ți-a venit ideea unei zile de odihnă și dacă, după prima repriză, nu ți-a trecut prin minte să spui «poate nu-ți mai dau o zi de odihnă, din moment ce jucăm așa»” - a fost întrebarea venită din partea jurnalistului DAZN.

Chivu nu a gustat deloc ironia și a replicat prin faptul că nu este obligat să își justifice alegerile. Tehnicianul lui Inter a transmis că poate ziua de odihnă acordată a făcut diferența în obținerea victoriei.

Replica fermă a lui Chivu

„Sau poate am putea întoarce problema și spune că am câștigat pentru că am avut o zi liberă. Totul este relativ. Nu trebuie să-mi justific alegerile, nu trebuie să-mi antrenez conștiința; antrenez în funcție de ceea ce văd, în funcție de experiența mea, în funcție de ceea ce văd în ochii acestor băieți.

Pot lua decizii care pot părea ciudate pentru că fotbalul italian nu este obișnuit cu ele. Dar uneori trebuie să ai curajul să faci anumite alegeri. Pot da roade sau nu, dar nu mă interesează! Mă interesează următoarele cinci luni”, a răspuns Cristi Chivu, conform fcinter1908.it.

Jurnalistul a reacționat ulterior la atitudinea fermă arătată de fostul căpitan al echipei naționale: „Sunt încă impresionat de hotărârea cu care și-a apărat decizia. Glumeam, dar evident nu era momentul potrivit pentru el să fie ironic. El și-a apărat această decizie și probabil știe că a avut dreptate”.

Partida Inter - Lecce 1-0 a avut loc miercuri, pe 14 ianuarie, de la ora 21:45. Cristi Chivu a hotărât să le acorde elevilor săi o zi liberă marți, pentru a fi odihniți înainte de meci.

