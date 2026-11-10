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Cristi Chivu este, fără doar și poate, antrenorul momentului din Italia. Cu tehnicianul român la cârmă, formația din Milano a cucerit toate trofeele puse în joc în stagiunea precedentă.

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Inter are un lot destul de îmbătrânit, media fiind de 28,3 ani. În ciuda acestui aspect, conducerea echipei se află în negocieri pentru prelungire cu mai mulți jucători importanți, printre care și Hakan Calhanoglu.

Turcul (32 de ani) se află în ultimul an de contract cu formația din Milano, iar mai multe echipe se află pe urma sa, printre care și Como.

În ciuda zvonurilor referitoare la o plecare, sunt șanse mari ca mijlocașul să accepte prelungirea contractuală. Potrivit Linterista.it, negocierile dintre Inter și Hakan Calhanoglu sunt în plină desfășurare, iar semnele sunt îmbucurătoare.

Sursa amintită mai sus notează că salariul actual al lui Calhanoglu este de 6,5 milioane de euro, iar remunerația sa, asta dacă va semna prelungirea până în iunie 2029, nu va fi afectată.

„Calhanoglu este foarte aproape de a-și prelungi contractul. Inter, jucătorul și Gordon Stipic, impresarul turcului, vor semna cel mai probabil înțelegerea înainte de sfârșitul acestui an.

Puternicul mijlocaș câștigă în prezent 6,5 milioane de euro pe an, iar marja de creștere salarială nu va fi prea mare. Bonusurile vor fi probabil mai mari, iar salariul fix mai mic, însă venitul său nu va fi semnificativ diferit de cel actual. Çalhanoğlu și Inter sunt pregătiți să își reconfirme încrederea reciprocă până la 30 iunie 2029. Un cadou minunat de Crăciun pentru club, jucător și toți fanii lui Inter”, au scris italienii.