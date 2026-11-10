Universitatea Craiova, cândva „campioana deziluziilor“, la ce își propunea și unde ajungea, a reușit, în sfârșit, să scape de acest statut nedorit. Acum, oltenii domină întrecerea internă de o manieră impresionantă!

La jumătatea sezonului regulat, trupa pregătită de Filipe Coelho (46 de ani) e pe locul 1 al Superligii, la egalitate de puncte cu Dinamo, cea mai apropiată rivală la titlu. Cu precizarea că, spre deosebire de formația din Ștefan cel Mare, aflată și ea într-o ascensiune remarcabilă, Universitatea a avut un program mai încărcat. Bancu și colegii săi au disputat 29 de meciuri oficiale până acum, cele mai multe pentru o formație românească, în acest sezon! Prin comparație, Dinamo a avut 17 partide.

Craiova, mai multe puncte față de anul trecut, la jumătatea sezonului regulat

Un alt aspect remarcabil legat de Universitatea Craiova e că, la ora actuală, echipa stă mai bine în clasament, comparativ cu campania anterioară în care a câștigat titlul. Atunci, după 15 runde, oltenii aveau 29 de puncte și erau la trei „lungimi“ de liderul FC Botoșani. Astăzi, Craiova a strâns 33 de puncte după 15 etape, la fel ca Dinamo.

Craiova, printre favoritele europene la titlu

Cei de la Football Meets Data, cea mai mare platformă dedicată analizelor din fotbalul internațional, au luat la puricat clasamentele campionatelor interne din Europa, la ora actuală. Pentru că aceste întreceri vor lua o pauză, în fereastra din noiembrie dedicată echipelor naționale.

Conform calculelor făcute de Football Meets Data, Universitatea Craiova e în clubul select al echipelor favorite la titlu, în Europa, în acest sezon.

„Am întocmit lista echipelor din zona UEFA cu cele mai mari șanse de a cuceri titlul. În dreptul celor 54 de formații aflate în pole-position să fie campioane, am trecut șansele lor la locul 1, după încheierea tuturor partidelor de pe 9 noiembrie“, au notat cei de la Football Meets Data.

Iată în ce companie selectă apare gruparea finanțată de Mihai Rotaru:

*România: Universitatea Craiova, șanse de 50,3% la titlu

*Anglia: Arsenal, 78,3%

*Italia: Inter, 56,6%

*Spania: Barcelona, 66,9%

*Germania: Bayern Munchen, 92,1%

*Franța: PSG, 96,8%

*Portugalia: FC Porto, 55,5%