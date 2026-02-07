Cu Cristi Chivu pe bancă, Inter este lider în Serie A, cu 5 puncte avans față de a doua clasată AC Milan, și calificată în play-off-ul pentru optimile UEFA Champions League. Mai mult, "nerazzurrii" sunt și în semifinalele Cupei Italiei.

Contractul pregătit de Inter lui Cristi Chivu, pe prima pagină din Corriere dello Sport

Ziarul Corriere dello Sport, în ediția tipărită de sâmbătă, anunță pe prima pagină intenția lui Inter de "a-l blinda" pe Cristi Chivu cu un contract până la finalul anului 2028. Actuala înțelegere a românului expiră în 2027.

"Oaktree (n.r - compania care deține clubul Inter) și Marotta (n.r - Giuseppe Marotta, președintele lui Inter) sunt gata să răsplătească munca lui Cristian", mai scrie Corriere dello Sport.

Noul contract al lui Cristi Chivu ar urma să vină și cu o mărire de salariu. În prezent, fostul căpitan al României încasează un salariu anual de 2,5 milioane de euro.