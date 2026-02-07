FOTO Contractul lui Chivu, pe prima pagină în Italia: "Decizie naturală și meritată"

Cristi Chivu a reușit să impresioneze în primele sale luni ca antrenor la Inter Milano, iar formația italiană se pregătește să îl răsplătească pentru rezultatele excelente.

cristi chivuInter Milano
Cu Cristi Chivu pe bancă, Inter este lider în Serie A, cu 5 puncte avans față de a doua clasată AC Milan, și calificată în play-off-ul pentru optimile UEFA Champions League. Mai mult, "nerazzurrii" sunt și în semifinalele Cupei Italiei.

Contractul pregătit de Inter lui Cristi Chivu, pe prima pagină din Corriere dello Sport

Ziarul Corriere dello Sport, în ediția tipărită de sâmbătă, anunță pe prima pagină intenția lui Inter de "a-l blinda" pe Cristi Chivu cu un contract până la finalul anului 2028. Actuala înțelegere a românului expiră în 2027.

"Oaktree (n.r - compania care deține clubul Inter) și Marotta (n.r - Giuseppe Marotta, președintele lui Inter) sunt gata să răsplătească munca lui Cristian", mai scrie Corriere dello Sport.

Noul contract al lui Cristi Chivu ar urma să vină și cu o mărire de salariu. În prezent, fostul căpitan al României încasează un salariu anual de 2,5 milioane de euro.

"Decizia lui Inter de a-i prelungi contractul lui Chivu este considerată de cei din interiorul clubului naturală și meritată.

Este o decizie conștientă, una care a fost luată și în trecut cu Simone Inzaghi, care a semnat mai multe prelungiri înainte de a pleca. Obiectivul lui Inter e să evite startul noului sezon cu un antrenor al cărui contract e pe cale să expire", notează și Tuttomercatoweb.

Anterior, presa din Italia a informat că discuțiile finale privind noul contract al lui Cristi Chivu ar urma să fie purtate la finalul sezonului actual. Atât Inter, cât și antrenorul vor să se concentreze asupra acestor luni deosebit de importante în care echipa va lupta pe trei fronturi - Serie A, Liga Campionilor și Cupa Italiei. 

Adriano i-a făcut o vizită lui Chivu la Milano: ”Acum încearcă să nu te emoționezi”

Vineri după-amiază, la antrenamentul lui Inter a fost prezent și Adriano, fostul mare atacant brazilian care și-a trecut în cont 74 de reușite pentru trupa din Milano!

”Adriano și antrenorul Chivu: acum încearcă să nu te emoționezi”, a scris Inter pe rețelele social media.

”Nerazzurrii” au publicat și câteva fotografii cu cei doi, bucurându-se de prezența fiecăruia.

VIDEO Inter - Torino 2-1. Echipa lui Cristi Chivu s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei

