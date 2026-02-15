Inter s-a impus în fața lui Juventus, scor 3-2, într-un meci din runda 25 de Serie A.

„Nerazzurrii” au marcat prin autogolul lui Cambiaso (17') și golurile reușite de Esposito (76') și Zielinski (90'), în timp ce Juventus a înscris prin Cambiaso (26') și prin Locatelli (83'), iar torinezii au avut și un jucător eliminat. Este vorba despre Kalulu, care a văzut al doilea galben în minutul 42.

Massimo Ambrosini, scandalizat de declarația lui Chivu: „Atât de evident”

Faza din minutul 42 a fost cel mai controversat moment al partidei. Fundașul lui Juventus a văzut al doilea cartonaș galben, în urma unei faze la care Bastoni a căzut foarte ușor.

Decizia care l-a înfuriat la maximum pe Luciano Spalletti a fost contestată și de italieni după meci, iar aceștia cer schimbarea protocolului VAR.

Massimo Ambrosini a criticat la rândul său decizia luată de arbitrul Le Penna, dar a analizat și discursul lui Cristi Chivu în legătură cu această fază controversată.

„Sunt puține de spus sau de adăugat: Bastoni a făcut o fază urâtă. Chiar dacă excludem faptul că a dus la eliminarea adversarului, acea reacție de bucurie de după nu este în regulă. A făcut ceva excesiv și și-a dat seama și el că ceea ce a făcut nu îi face cinste nici lui, nici fotbalului.

Esposito este un băiat pregătit, care a ajuns în Serie A prin propriile merite, fără etape intermediare; este un tânăr gata de joc. Atât prin caracteristicile sale, cât și prin modul în care își interpretează profesia.

Are o calitate pe care nu o au mulți atacanți: îi face mai buni pe cei care joacă lângă el, iar de acest lucru beneficiază toți colegii săi; oricine joacă în preajma lui are de câștigat.

Cuvintele lui Chivu despre Kalulu și Bastoni? Într-o astfel de situație, chiar și a merge în fața camerelor și a admite eroarea arbitrului, dacă el ar fi recunoscut că a existat, nu ar fi schimbat percepția asupra modului de comunicare al lui Chivu.

Este evident că există o greșeală și nu este vina lui Chivu dacă se greșește, iar Chivu ar fi putut să o spună și nu s-ar fi schimbat nimic în discursul său. Eu m-aș fi exprimat diferit în cazul unui episod atât de evident”, a explicat Ambrosini, potrivit fcinter1908.it.

Ce a declarat Cristi Chivu

Întrebat despre eliminarea lui Kalulu, Cristi Chivu a amintit de faza penalty-ului primit de Liverpool, în meciul cu Inter din Champions League.

Antrenorul român a lăsat să se înțeleagă că nu i se pare o decizie total greșită a lui Le Penna.

„Atingerea este ușoară, dar există, e un contact. Și eu am suferit atingeri ușoare, mai ales în Liga Campionilor, și le-am spus jucătorilor mei să nu pună arbitrul în situația de a lua o decizie”, a declarat Crisiti Chivu.

Echipa lui Cristi Chivu este lider autoritar în Serie A cu 61 de puncte, în timp ce Juventus a căzut pe locul cinci.