Liderul la zi din Serie A a condus până în minutul 77, când gazdele au egalat prin Ndour. Italienii nu s-au arătat încântați de prestația lui Inter pe plan ofensiv, iar Cristi Chivu n-a fost deloc menajat.

Suspendat pentru această partidă, antrenorul în vârstă de 45 de ani nu a scăpat de critici. Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport sunt de părere că tehnicianul de la Inter Milano ”și-a pierdut echipa”.

Cristi Chivu, aspru criticat în Gazzetta dello Sport

Lautaro Martinez, accidentat de etape bune, a lipsit și din această partidă, astfel că Inter a suferit din nou pe plan ofensiv, așa cum au remarcat și alte publicații din Italia.

„Avantajul este încă acolo și este încă amplu: șase puncte față de Milan, șapte față de Napoli. Dacă problema ar fi pur numerică, pe scurt, Inter ar avea în continuare Scudetto-ul ferm în mână, chiar și după egalitatea de la Florența.

Problema este că Chivu și-a pierdut echipa, cea care - între un derby și altul - reușise să câștige paisprezece din cincisprezece meciuri, creând un decalaj profund (și aparent ireparabil) față de toți rivalii săi. Acel Inter, adevăratul Inter, sau cel puțin cel mai bun Inter, nu mai există. În trei etape, nerazzurri au câștigat două puncte. Napoli a recuperat șapte, iar Milan, patru”, a scris Gazzetta dello Sport.

Fără victorie de trei etape în Serie A, Inter rămâne în continuare mare favorită la câștigarea titlului. Are un avans de șase puncte față de urmăritoarea și rivala AC Milan, cu opt etape înainte de finalul sezonului.

În următoarea etapă, Inter Milano va avea parte de un alt test dificil, de această dată pe teren propriu. AS Roma merge pe ”Meazza”.