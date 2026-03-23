Italienii au anunțat colapsul după ce Interul lui Chivu a ajuns la patru meciuri fără victorie

Diferența de puncte între lider și AC Milan e acum mai mică, după ce Interul lui Cristi Chivu (45 de ani) nu a mai înregistrat o victorie de trei etape în primul eșalon al Italiei. Iar cu remiza din Coppa Italia, în fața lui Como, ”nerazzurrii” au ajuns la patru meciuri fără victorie în toate competițiile.

Duminică seară, Inter a deschis scorul în primul minut de joc cu Fiorentina, grație reușitei lui Pio Esposito. Dar partida din etapa #30 s-a încheiat 1-1, după ce Cher Ndour a restabilit egalitatea în minutul 77. Meciul a avut loc pe ”Stadio Artemio Franchi” din Florența.

Fără Lautaro Martinez de etape bune, din cauza unei accidentări la gambă, Inter nu mai pare echipa care a dominat începutul campionatului, susțin jurnaliștii din Italia.

”Fără el, Inter este o echipă diferită. Asta nu e echipa care a dominat acest campionat atât de mult timp și, în mod surprinzător, a scăzut pe măsură ce sezonul a progresat. A pierdut și cu Fiorentina, care jucase în timpul săptămânii”, a notat TuttoMercatoWeb.

În ciuda formei slabe înregistrată de Inter în ultimele etape, Răzvan Raț, oficial la Genoa în Serie A, rămâne de părere că formația dirijată de Cristi Chivu se va impune în campionat la finalul actualei stagiuni.

Duminică după-amiază, Răzvan Raț a fost prezent la emisiunea Fața la joc! de pe Pro TV, alături de jurnalistul Cătălin Oprișan și artista Alexandra-Raluca Nistor (Raluka).

Moderatorul Costin Ștucan l-a întrebat, printre altele, pe Răzvan Raț și despre Chivu. Iar fostul internațional român e sigur că Inter va câștiga campionatul în actuala stagiune din Serie A.

”Chivu câștigă campionatul! Sigur!”, a spus Raț.