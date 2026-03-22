Cu Cristi Chivu, suspendat, nerazzurrii au deschis scorul încă din primul minut al jocului, prin Pio Esposito, atacantul descoperit chiar de antrenorul român.

Reacția italienilor după remiza dintre Fiorentina și Inter

Inter nu a reușit să majoreze diferența de pe tabelă, iar formația viola a marcat golul egalizator în actul secund, prin Ndour (min. 77).

Chiar și cu o remiză, Inter este în continuare lider în Serie A, cu 69 de puncte, la șase lungimi în fața rivalei AC Milan.

În ultimele cinci meciuri, Inter a obținut o singură victorie, scor 2-0, în meciul cu Genoa. În rest, nerazzurrii, au bifat trei rezultate de egalitate, cu Como, scor 0-0 (în Cupa Italiei) și în campionat cu Atalanta (scor 1-1) și cu Fiorentina (scor 1-1).

După meciul cu Fiorentina, italienii de la TuttoMercatoWeb au titrat: ”Inter le dă lui AC Milan și Napoli un respiro pentru a spera la titlu. Un poker îl îngrijorează pe Chivu”.

Italienii se referă la cele patru meciuri la rând fără victorie adunate de Interul lui Cristi Chivu în ultima perioadă. Chiar dacă susțin că deocamdată Inter nu are de ce să își facă griji pentru Scudetto, jurnaliștii italieni cred că AC Milan și Napoli pot spera în continuare la titlu.

”Marja de siguranță pentru Inter există. Practic, Milan și Napoli trebuie ambele să spere la cel puțin două înfrângeri ale nerazzurrilor în ultimele 8 etape de campionat, fără să-și permită nici măcar o greșeală. Nu este o misiune ușoară pentru echipa lui Massimiliano Allegri și nici pentru campionii en-titre ai lui Antonio Conte, dar acum (mai ales după ultima perioadă a Interului) sunt îndreptățiți să petreacă această pauză competițională cu speranță.

Cristi Chivu este chemat să redea direcția corectă echipei sale, pentru a evita să strice lucrurile în cursa pentru titlu. Pentru că Inter, luând în calcul și competițiile de cupă, a ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie”, au scris italienii.