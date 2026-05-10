Cristi Chivu, apărat de un fost rival! Nu l-a iertat pe Jose Mourinho: „De ce să faci asta?”

Cristi Chivu a primit susținere din Italia după declarațiile făcute de Jose Mourinho, care a spus recent că tehnicianul român a fost „bun, dar și norocos” în sezonul în care a cucerit titlul cu Inter Milan.

Mai mult, Mourinho a afirmat că niciun jucător din actuala echipă a lui Chivu nu ar fi avut loc în formația pe care el a pregătit-o între 2008 și 2010.

Replica românului a fost una elegantă, evitând polemica și spunând că nu își au rostul comparațiile între generații diferite, după cum Sport.ro v-a arătat aici.

Totuși, în apărarea lui Chivu a sărit fostul mijlocaș italian Cristian Brocchi, care a criticat public declarațiile lui Mourinho.

Cristian Brocchi: „Mă deranjează când îi sunt minimizate meritele”

Fostul rival al lui Chivu din perioada în care evolua pentru AC Milan a transmis că portughezul ar fi trebuit să îl felicite pe antrenorul român, nu să îi diminueze performanțele.

„Mă deranjează când un antrenor cu nume încearcă să minimizeze munca extraordinară reușită de un antrenor tânăr precum Chivu. De ce trebuie să îi iei tu din merite? Mă așteptam ca cineva ca el să îl felicite pe Chivu, care a avut un sezon extraordinar. Ancelotti ar fi fost primul care să-și felicite un fost elev, în loc să vorbească despre noroc”, a declarat Brocchi la DAZN.

Italianul a explicat și că fotbalul actual nu mai poate fi comparat cu cel din perioada în care Mourinho domina Europa cu Inter.

„Chivu are dreptate când spune că este greu să compari două echipe din ere diferite. Fotbalul s-a schimbat mult”, a mai spus fostul internațional italian.

Brocchi și Chivu au fost rivali pe teren

Cristian Brocchi și Cristi Chivu au fost rivali în Serie A și s-au duelat în mai multe rânduri în Derby della Madonnina.