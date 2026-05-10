Tatăl lui Hansi Flick s-a stins din viață cu câteva ore înainte de El Clasico. Decizia luată de antrenorul Barcelonei

Tehnicianul echipei FC Barcelona, Hansi Flick, a aflat că i-a murit tatăl, duminică, înainte cu câteva ore de meciul cu Real Madrid, din campionatul Spaniei, scrie news.ro.

”FC Barcelona este alături de Hansi Flick la trecerea în nefiinţă a tatălui său. Îi împărtăşim durerea şi suntem alături de el şi de familia sa în aceste momente dificile”, a anunţat clubul catalan.

În ciuda tristei veşti a morţii tatălui său, Hansi Flick (61 de ani) s-a aflat la cantonamentul echipei de la Hotelul Torre Melina şi va conduce echipa de pe banca de rezerve la El Clásico cu Real Madrid.

Barcelona vine după victoria în fața lui Osasuna din deplasare, scor 2-1, și se află pe primul loc în La Liga cu 88 de puncte. Catalanii se situează la 11 „lungimi” de rivala din Madrid, iar cu un egal în El Clasico, echipa lui Hansi Flick devine campioana Spaniei.

De cealaltă parte, Real Madrid vine după succesul din deplasare cu Espanyol, scor 2-0, și se află pe poziția a doua cu 77 de puncte. Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în finala Supercupei Spaniei, iar atunci Barcelona a câștigat cu 3-2.